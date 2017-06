Vliegmaatschappijen boeken meer winst, met dank aan spotgoedkope tickets

Luchtvaartmaatschappijen profiteren van een stevige wereldwijde economische groei. Om die reden zullen ze in 2017 meer winst boeken dan vorig jaar, ondanks stijgende brandstofprijzen en sterke onderlinge concurrentie. Dat heeft de internationale luchtvaartorganisatie Iata gisteren bekendgemaakt in het Mexicaanse Cancún.

Iata verwacht voor de hele sector een winst van 31,4 miljard dollar, vergeleken met 29,8 miljard dollar in 2016. Niet alleen zullen meer mensen het vliegtuig nemen, ook het vrachtvervoer via de lucht zal dit jaar stijgen. De meest recente vervoerscijfers van Ryanair bevestigen dit beeld. In mei vervoerde deze prijsvechter 9,5 procent meer passagiers dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook over de afgelopen twaalf maanden zag Ryanair een flinke stijging.

Concurrentie De verwachte winstgroei voor de luchtvaartsector is opmerkelijk in het licht van de moordende concurrentie en de prijzenoorlog die vooral onder prijsvechters woedt. Afgelopen jaar daalde het bodemtarief van prijsvechters gemiddeld van 64 naar 44 euro. Naar verwachting van het Duitse luchtvaartcentrum DLR en het Britse bureau Flightglobal is het einde nog niet in zicht. Uit hun onderzoeken blijkt dat de budgetluchtvaartmaatschappijen hun ticketprijzen nog verder verlagen en hun service uitkleden. Zo wil Ryanair dit najaar vluchten vanaf een tientje aanbieden. Voor passagiers meer dan genoeg reden om vaker het vliegtuig te pakken. Zowel de spotgoedkope tickets binnen Europa als die vanuit een Europese stad naar Amerika of Azië zijn razend populair en zorgen ervoor dat het in ieder geval met de omzet van de vliegmaatschappijen wel goed zit. Uit het onderzoek blijkt dat de bud­get­lucht­vaart­maat­schap­pij­en hun ticketprijzen nog verder verlagen en hun service uitkleden.

Winst Luchtvaartmaatschappijen zullen in 2017 gemiddeld 7,69 dollar per passagier verdienen. In 2016 was dat ruim 9 dollar en het jaar daarvoor nog meer dan 10 dollar per passagier. Het blijft daarom opletten geblazen op extra kosten, zegt Iata-topman Alexandre de Juniac. Er blijken ook grote regionale verschillen in winstgroei. De helft van de winst van de luchtvaartsector komt uit de Verenigde Staten. De Europese vliegmaatschappijen zullen naar verwachting gezamenlijk een winst boeken van 7,4 miljard dollar, tegenover 8,6 miljard een jaar eerder. De winstgevendheid staat, mede door de ticketoorlog, dan ook wel onder druk, aldus de Iata. Dat komt doordat de kosten voor brandstof, onderhoud en arbeid blijven stijgen. Ook moet je als luchtvaartmaatschappij natuurlijk niet te vaak negatief op social media komen. Een filmpje over de passagier van United Airlines die bloedend het vliegtuig werd uitgesleept omdat hij zijn overboekte stoel niet wilde afstaan, doet je imago op zijn zachts gezegd weinig goed.

Emissie De Juniac van Iata roept samen met Olumuyiwa Benard Aliu, de president van de International Civil Aviation Organization van de Verenigde Naties, intussen alle vliegmaatschappijen wereldwijd op om vooral door te gaan met de uitvoering van de afspraken over emissie, zoals die zijn vastgelegd in het Corsia- akkoord. “Het zeer teleurstellende besluit van de Verenigde Staten zich terug te trekken uit het klimaatverdrag van Parijs zal Corsia niet in gevaar brengen. Wij blijven achter ons akkoord staan en achter onze doelen om klimaatverandering tegen te gaan.”

