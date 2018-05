Vliegende surfer Van Rijsselberghe weet wat hij wil

Een paar flinke vlagen wind heeft Dorian van Rijsselberghe nodig. Dan, het lijkt vanuit het niets, komt zijn board omhoog. Hij zweeft bijna een meter boven het water. Vliegend surft hij over het IJsselmeer.

Van Rijsselberghe is helemaal gek op 'foilen', een techniek die de zeilwereld snel aan het veranderen is. Steeds meer boten vliegen over het water en windsurfen gaat nu ook die kant op. Er wordt over gesproken om de olympische boards in 2024 in Parijs te voorzien van de zogenaamde 'vliegfin'.

Van Rijsselberghe zou het fantastisch vinden. "De foil brengt alle dingen die we nu missen bij het windsurfen. Het gaat hard, omdat je minder weerstand hebt. Het is veel sneller en spectaculairder."

Ik had een schop onder mijn kont nodig Dorian van Rijsselberghe

Nu moet de 29-jarige surfer bij weinig wind keihard werken om 'dat logge ding', zoals hij zijn olympische plank omschrijft, vooruit te krijgen. "Bij de foil ga je bij een knoopje of acht al rond de dertig kilometer per uur. Met die oude RS:X was je al blij als je rond de tien kilometer per uur ging."

Op de Medemblik Regatta gebruikt de tweevoudig olympisch kampioen al zijn vrije uren tussen de wedstrijden om te oefenen op de nieuwe plank. Trainingspartner Kiran Badloe doet ook mee. Zelfs coach Aaron McIntosh verruilt zijn gebruikelijke plek in de boot voor een board met foil. Hij is na zijn eigen windsurfcarrière zelden nog het water op gegaan om te surfen. "Het is gewoon te leuk om te doen", zegt de Nieuw-Zeelander terwijl hij zijn zeil in orde maakt.

Wake-up call Maar waar doet Van Rijsselberghe het eigenlijk voor? Parijs 2024 lijkt nog heel ver weg en hij twijfelde al over deelname in Tokio. De geboren Texelaar woont met zijn vrouw en driejarige dochter in Amerika en wilde deze olympische cyclus meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Het was zoeken naar de juiste balans tussen privé en sport. Zes keer surfen in vier maanden tijd was voor de sport in ieder geval niet goed, merkte hij vorige maand in april. Op de World Cup in Hyères werd Van Rijsselberghe er aan alle kanten vanaf gevaren. Hij had die wake-up call nodig, zegt hij in Medemblik. "Ik had een schop onder mijn kont nodig. Het was een reality check. Ik had al besloten om voor Tokio te gaan, maar in Hyères kwam ik erachter of ik het echt nog een keer wilde of niet." Anderhalf jaar voor het kwalificatiemoment besloot de kampioen van Londen en Rio er nog een keer alles voor te geven. De passie is nog niet weg. "Als je elke dag naar je werk gaat en je kunt je volledig focussen op één ding waar je heel veel passie voor hebt en je hoeft je verder nergens zorgen over te maken geeft dat een enorme kick. Als dat dan ook nog buiten mag zijn op een windsurfplank is dat alleen maar een bonus." Als foilen in Parijs olympisch wordt, plakt hij er misschien nog wel vier jaar achteraan. Al lijkt trainingspartner Badloe, met wie hij voor Tokio om een startbewijs vecht, de aangewezen kandidaat om Nederland te vertegenwoordigen in Parijs. "Wie weet", zegt Van Rijsselberghe. "Ik zeg geen 'ja' en ook geen 'nee'. Het is in ieder geval heel leuk om te doen."

Windsurfvrienden bedachten zelf selectiecriteria Windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe mochten van hun bond zelf hun selectiecriteria voor de Spelen in Tokio bedenken. Het gebruikelijke selectiemoment komt voor de mannen te vroeg: ze willen zich zo lang mogelijk samen voorbereiden op de Spelen. "We zijn concurrenten, maar we willen ook met elkaar trainen", zegt Badloe. "We willen elkaar zo lang mogelijk ondersteunen, of gebruiken; het is maar hoe je ernaar kijkt", vult Van Rijsselberghe aan. Het tweetal heeft het als volgt bedacht: wie na de WK's van 2018, 2019 en 2020 gemiddeld het beste heeft gevaren, mag naar Tokio. "Je krijgt punten voor een plaats in de top tien en als je op het podium staat, kun je bonuspunten krijgen", legt Badloe uit. Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe rekent zich nog niet rijk. "Kiran wil echt naar de Spelen. Ik moet alle zeilen bijzetten om hem voor te blijven, of in ieder geval in de buurt te blijven en op het juiste moment voorbij te gaan."