Vliegbelasting is 'goed voor de economie'

De invoering van vliegbelasting heeft een licht positief effect op de economie, stelt CE Delft, een onderzoeksbureau. Niet alleen Nederlanders betalen, maar ook buitenlanders die van en naar Schiphol vliegen. Daardoor komt er meer geld binnen bij de overheid, die dat kan besteden aan belastingverlaging of aan investeringen bijvoorbeeld in klimaatmaatregelen.

Behalve een beetje meer economische groei levert vliegbelasting ook minder uitstoot van kooldioxide op, berekende CE Delft. Het bureau deed onderzoek in opdracht van het ministerie van financiën.

Op alle vormen van vervoer zoals auto, bus en trein, heffen wij belasting. Nog niet op vliegen en dat is raar

De resultaten sterken staatssecretaris Menno Snel van financiën in zijn overtuiging dat de vliegbelasting er hoe dan ook moet komen. Die afspraak werd al gemaakt in het regeerakkoord. Het kabinet wil eerst bezien of samen met andere Europese landen een vliegtax kan worden ingevoerd, maar als dat niet op tijd lukt, doet Nederland het alleen in 2021.

Snel verwacht dat er voldoende draagvlak is voor de invoering van vliegbelasting. “Op alle vormen van vervoer zoals auto, bus en trein, heffen wij belasting. Nog niet op vliegen en dat is raar. Het idee dat de uitstoot van kooldioxide niks kost, daar zijn wij inmiddels wel overheen.”

In 2008 voerde het kabinet Balkenende IV al een vliegtax in. Die werd een jaar later al weer afgeschaft omdat de vraag naar tickets flink daalde. Snel: “We zaten destijds vlak voor de crisis. Iedereen ging bezuinigen en minder vliegen. Dat was niet alleen in Nederland zo maar ook in landen die geen vliegtax hadden.”

In West-Europa hebben inmiddels zeven andere landen een vorm van vliegbelasting: Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Snel heeft inmiddels met de andere landen gesproken om te onderzoeken of er een gezamenlijk systeem kan worden ingevoerd. Of dat gaat lukken is onzeker en daarom bereidt het kabinet eigen maatregel voor.

Als Nederland een eigen systeem voor vliegbelasting invoert, heeft Snel een voorkeur van een bedrag per vliegtuig. Op Schiphol is bekend hoeveel vervuiling een toestel veroorzaakt. Op die manier kan voor een schoner vliegtuig een lager tarief gelden dan voor een smerig toestel.

Het kabinet kijkt ook naar een systeem waarbij per ticket wordt betaald. Een van de scenario’s is een toeslag van 3,80 euro per passagier voor een Europese vlucht en 22 euro voor een intercontinentale reis. De invoering van de belasting levert dan 200 miljoen euro per jaar op.