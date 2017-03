Vleesverwerkers leggen voor zesde keer werk neer

"Ik vind dat we een applaus verdienen, omdat we het zo lang volhouden", zegt FNV-bestuurder Jan Verhoeven tegen de groep stakers.

Aan de poort van Plukon, producent van pluimveevlees, staan zestig vleesverwerkers. In de stromende regen. Voor de zesde keer in krap een half jaar leggen ze het werk neer. Het heetste hangijzer: de zogenoemde seniorendagen waarop oudere medewerkers pas twee jaar later recht krijgen.

Nieuw cao Bijna een jaar geleden sloot Plukon met vakbond CNV een nieuwe cao af. Ze maakten afspraken over een loonsverhoging, het verstrekken van meer vaste contracten en het opschuiven van de zogeheten leeftijdsdagen. Voortaan kregen Plukonwerknemers niet vanaf hun veertigste verjaardag een extra vrije dag, maar twee jaar later. Ook de extra vrije dagen die er in de verdere loopbaan bijkomen, schuiven op. Acceptabel, zegt CNV-bestuurder Emiel Peper. "Dat de AOW-leeftijd twee jaar is opgeschoven, is niet iets wat Plukon heeft bedacht. Dat was de overheid. Je kunt de rekening niet eenzijdig bij de werkgever leggen. Ook niet bij de werknemer. Deze oplossing vonden we acceptabel." CNV heeft begrip, de FNV-leden blijven hard nee roepen Maar daar zijn de FNV-leden het niet mee eens. Met een unaniem 'nee' stemden ze afgelopen juni tegen de plannen. Verhoeven snapt wel waarom. "Er lopen hier mensen rond die al vanaf hun vijftiende in dienst zijn. Die voeren jarenlang monotone, repeterende handelingen uit en hebben last van hun armen en hun schouders. Ze hebben die extra dag al eerder nodig." Gesprekken met Plukon om de oudere werknemers toch tegemoet te komen, leverden niets op, zegt Verhoeven.

Veel voorkomend probleem Het is een verschijnsel waar de vakbond steeds vaker tegenaan loopt, zegt Verhoeven. Werkgevers hikken aan tegen een vergrijzend en duurder wordend personeelsbestand. Hoe zwaarder de fysieke inspanning van werknemers, des te minder blij de werkgevers zijn met de leeftijdsdagen, ziet de bestuurder. "Van collega's in de bouw, de industrie en de metaalsector hoor ik hetzelfde." CNV merkt niet anders. Aan veel onderhandeltafels zorgen ontziemaatregelen als de leeftijdsdagen voor verhitte discussies, zegt bestuurder Peper. "Steeds is de vraag: hoe houdt de BV Nederland het vol?" Het is vervelend, maar onze klanten merken er niets van Plukon zegt alles te hebben gedaan om de werknemers tegemoet te komen. "Maar wij moeten ons ook op de toekomst richten en aanpassingen doen", aldus een woordvoerder. Met andere woorden: speelt het bedrijf nu niet in op de AOW-leeftijd die omhooggaat, dan kunnen al die extra vrije dagen op termijn een enorme kostenpost worden. Heel vreemd vindt CNV die houding niet. "Het wordt steeds moeilijker om de mensen in deze sectoren langer te laten doorwerken. Wil je ze fit naar de eindstreep helpen, dan heb je een bron van inkomsten nodig om dat te kunnen betalen. Leeftijdsdagen kunnen zo'n bron zijn", zegt Peper. De FNV-leden blijven hard nee roepen tegen deze cao. Of er morgen gestaakt wordt wil de vakbond niet zeggen. "Maar de acties worden opgevoerd", zegt Verhoeven. En Plukon? Dat zwicht voorlopig niet. "Het is vervelend, maar onze klanten merken er niets van."

