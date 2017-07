Vleeshandelaar weer verwikkeld in schandaal

Vleeshandelaar Jan F. uit Breda weet hoe je afgekeurd paardevlees kunt verkopen als duur rundvlees. Hij deed het al in 2007 toen hij Argentijnse paarden kocht en in Frankrijk op de markt bracht als smakelijk halalvlees. Nu is de Brabander opnieuw opgepakt omdat hij de sleutelfiguur zou zijn in een Europees vleesschandaal. Zondag werd bekend dat hij op verzoek van Europol in België is gearresteerd. In Spanje zijn nog eens 65 verdachten opgepakt.

In de zomer van 2016 ontdekten de Spaanse voedselautoriteit dat er iets niet klopte bij de handel in paardevlees. De paarden waren illegaal geslacht en niet geschikt voor consumptie. Toch ging het vlees na verwerking op transport naar België, begeleid door vervalste certificaten. Van daaruit verspreidden handelaren het vlees naar andere Europese landen. Nederland wordt niet genoemd.

Jan F. zou een centrale rol spelen in de zwendel. Daarmee is hij voor de derde keer betrokken bij een vleesschandaal. De naam van de Brabander kwam namelijk ook voor in een zaak die vier jaar geleden tot beroering leidde. Toen bleek dat Britse diepvriesmaaltijden, die volgens het etiket voor 100 procent uit rundvlees bestonden vol zaten met paardevlees. Er waren zelfs hamburgers waarin keurmeesters geen enkel spoortje rund wisten te traceren.

Het schandaal breidde zich uit naar Frankrijk, Zweden en Duitsland. Ook in Nederland verdwenen diepvriesmaaltijden uit de schappen omdat er geen rund maar paardevlees was gebruikt.

'Draap' De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) stelde een onderzoek in en stuitte op een vleesopslagbedrijf in Breda. Op dat adres vond de NVWA ook een vleeshandelaar die zaken deed met Draap. Nederlanders hadden bij die naam nattigheid kunnen voelen. Het omgekeerde van draap is paard, geen voor de hand liggende naam voor een bedrijf dat rundvlees levert. De Franse en Britse media kregen ook lucht van Draap en wezen beschuldigend naar het bedrijf van Jan F. als de verspreider van het goedkope paardevlees. Als op de doos lasagne bij de ingrediënten rundvlees staat, mag dat geen paard zijn Nu is paardevlees op zich prima geschikt voor consumptie. Het probleem zit hem in de paarden die zijn gebruikt. Zij waren te oud, kreupel, ziek of gestolen. Dat was zowel in 2013 als nu het geval. Daarnaast is het tegen de Europese regels om valse informatie op etiketten af te drukken. Als op de doos lasagne bij de ingrediënten rundvlees staat, mag dat geen paard zijn. Europol heeft ondertussen de bankrekeningen van Jan F. geblokkeerd en zijn vijf auto’s in beslag genomen. Dat deed de Europese politiedienst al in april, maar pas afgelopen zondag kwam Europol ermee naar buiten. Behalve in Spanje en België heeft Europol onderzoek gedaan in Frankrijk, Italië, Zwitserland, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. In de eerste fraudezaak, met het halalvlees, kreeg Jan F. een boete van 50.000 euro en een voorwaardelijke celstraf. Ook moest hij 2,6 miljoen euro terugbetalen, de winst van zijn zwendel. In de tweede fraudezaak is hij niet veroordeeld.

Blieft u een stukje paard? Het was ooit in Nederland heel gewoon om paard te eten. Voorstanders van meer paardevlees op de borden noemen het zelfs cultureel erfgoed. Maar de moderne Nederlander wil er niet aan. De paardenslager die vroeger in elke wijk was te vinden, verdwijnt. En daarmee ook de paardeworst, de paardebiefstuk en het Limburgse zuurvlees, dat van oudsher ook wordt bereid van paardevlees. Nederland telt ongeveer 400.000 paarden. Elk dier levert ongeveer 200 kilo vlees op. Paarden worden in Nederland niet gefokt voor de slacht. Het gaat om afgedankte hobbydieren of renpaarden. Scharrelvlees dus. Maar het valt niet in de smaak. Nederland is daarin niet uniek. Ook Britten en Amerikanen willen geen paardevlees op hun bord. Lees ook: Terecht openheid van zaken in paardenvlees-schandaal

