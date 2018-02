Vlees is verplicht op Hongaarse scholen

Achter deze wonderlijke naam verschuilt zich onder meer het departement voor onderwijs, dat sinds drie jaar voorschrijft dat schoolmaaltijden dierlijke producten dienen te bevatten. Bij peuters die naar een crèche gaan, moet in iedere maaltijd zelfs iets van vlees of melk zitten. Dat is goed voor de botten.

De oplossing lijkt simpel: je kind zelf eten meegeven. Maar dat gaat zomaar niet. Het warme middagmaal is de Hongaarse hoofdmaaltijd en de schoolmaaltijd daarom een vast, en verplicht, onderdeel van de schooldag. Dezelfde ministeriële voorschriften verbieden ouderlijke lunchpakketten.

Te vet en te zout Er is op die schoolmaaltijden veel af te dingen, ook als je niet vegetarisch eet. Ze mogen niets kosten en zijn vaak te vet en te zout. Als er al groente bij zit, dan is die overgaar. De slechte kwaliteit van veel schoolkeukens is dan ook vast punt op menig ouderavond. De cateraar wilde uiteindelijk wel vleesloos koken, maar alleen als ze een dok­ters­ver­kla­ring kon overleggen dat het kind geen vlees verdroeg Nu zijn niet alle scholen even streng. Daardoor ontdekte de moeder van een zevenjarige die sinds zijn peutertijd slechts kokhalzend vlees eet, pas kortgeleden dat zijn vleesloze dieet al jaren tegen de regels is. Aanleiding was de komst van een nieuwe school-cateraar. Die hield zich strikt aan de regels, niet in de laatste plaats omdat de zeer gedetailleerde ministeriële maaltijdvoorschriften het knap moeilijk maken om tegemoet te komen aan speciale dieetwensen. Aan nieuwssite Index.hu vertelde de moeder over haar kafkaiaanse pogingen om haar zoontje desondanks vleesloos te laten eten. Het begon met een telefoontje van een gemeenteambtenaar dat het kind gewoon met de schoolpot moest mee-eten. Of het nou vlees lust of niet. En nee, een eigen lunch meegeven mocht dus niet.