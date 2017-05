Vlamingen en Brusselaars ruziën over vliegtuigherrie

Al jaren steggelen de Brusselse en Vlaamse regering over de geluidsoverlast van vliegverkeer van en naar luchthaven Zaventem. Het vliegveld ligt op Vlaams grondgebied, maar de meest gebruikte en best gelegen start- en landingsbaan ligt zo dat veel inwoners in het noordoosten van Brussel 's ochtends vanaf zes uur klaarwakker in hun bed liggen door vliegtuiglawaai.

Daarom kondigde de Brusselse minister van milieu, Céline Fremault, vorig jaar strengere regels aan. De nachturen waarin vliegtuigen stiller moeten zijn, werden uitgebreid van zes uur naar zeven uur. Ook wilde ze niet langer waarschuwingen uitdelen aan maatschappijen die kleine overtredingen begaan - tussen 6 en 9 decibel te veel - maar meteen beboeten.

Het leidde tot woedende reacties in Vlaanderen. Regering, vakbonden en werkgevers op en rond Zaventem vrezen dat de geluidboetes vliegtuigmaatschappijen zullen wegjagen naar vliegvelden met minder ingewikkelde regels. Daardoor zouden tienduizenden banen - van veelal Vlaams personeel - op het spel komen te staan. Budgetmaatschappij Ryanair dreigde te vertrekken als het daadwerkelijk boetes krijgt en verplaatste pas geleden al haar vluchten van Zaventem tot na zeven uur 's ochtends.

Bijkomend probleem is dat tussen zes en zeven uur 's ochtends de meeste vluchten van de dag vertrekken. Alleen in dat uur al riskeren maatschappijen 39 procent meer boetes dan nu.

Het valt niet uit te leggen dat de nacht in Vlaanderen tot zes uur duurt en in Brussel tot zeven. Dat kan alleen in België. Luchtvaartdeskundige Luk De Wilde

Na maanden van geruzie kozen de Vlaamse en Brusselse regering vorige week voor een tussenoplossing. Brussel gaat wel boetes opleggen, maar ze nog niet direct innen. Dat kost namelijk zo veel administratie dat er minstens anderhalf jaar overheen gaat voor een boete daadwerkelijk op de mat valt bij een maatschappij. De Vlaamse regering hoopt in die tijd een compromis te vinden met Brussel, waardoor de boetes zullen vervallen.

Nationale vliegwet Luchtvaartmaatschappijen zullen intussen een reserve aanleggen voor eventuele boetes, voorspelt luchtvaartdeskundige Luk De Wilde. Vertrekken zullen ze ondanks dreigementen niet zo snel, denkt hij. "Vrachtmaatschappijen zullen het misschien overwegen, maar het heeft enorme gevolgen voor hun infrastructuur en het kost ongelooflijk veel geld." Volgens De Wilde is te hopen dat de Belgische minister van verkeer, François Bellot, snel met een nationale vliegwet komt. "Het valt niet uit te leggen dat de nacht in Vlaanderen tot zes uur duurt en in Brussel tot zeven. Dat kan alleen in België." Bellots politieke voorgangers durfden hun vingers niet aan zo'n wet te branden. Volgens De Wilde zou de minister een buitenlandse consultancyfirma in de arm moeten nemen om de angel voorgoed uit het conflict te halen. "Die kan voorstellen doen waarbij rekening gehouden wordt met zowel de veiligheid, als de economie en de omwonenden."

