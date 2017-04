Vlaming wil Albert Heijn houden

Hilde Huismans heeft zojuist voor twee weken aan sojayoghurt ingeslagen. "Was in de bonus", zegt ze terwijl ze met een goedgevulde winkelkar de parkeergarage instapt van de Albert Heijn in Leuven.

Net als veel Vlamingen komt ze graag bij AH. "De prijzen zijn heel scherp, ook van vegaballetjes of voorverpakte groente bijvoorbeeld." Ze wijst op de plastic bakjes met courgettespaghetti in haar wagentje: "Dit vind ik bij Delhaize niet, zeker niet voor deze prijs. En dit", ze grijpt lachend de Allerhande uit haar karretje, "vind ik ook heel leuk".

Eind deze week moet Huismans voor haar inkopen 'helaas' naar Aarschot rijden, een kleine twintig kilometer verderop. Een gevolg van de fusie tussen Ahold en het Belgische supermarktconcern Delhaize Group vorige zomer. De Belgische Mededingingsautoriteit verplichtte het nieuwe concern acht AH-vestigingen van de hand te doen. Het filiaal in Leuven, amper twee jaar geleden geopend, is er daar een van.

Tekst loopt door onder afbeelding.

'Hamsteren'

De vraag is of het daarbij blijft. Albert Heijn is weliswaar populair in België, de fusie van de supermarktketens maakt de toekomst van de andere AH-filialen onzeker. Ahold Delhaize wil dat de Delhaize-winkels vanaf nu 'prioriteit' krijgen in België. "Het moet de favoriete supermarkt van de Belg worden", zegt een woordvoerster. "Daarna gaan we alle supermarkten integreren."

Of dat betekent dat de Belgische AH-winkels in 2019 worden verbouwd tot Delhaizes laat het bedrijf in het midden. Maar op sociale media voelen Vlaamse consumenten de bui al hangen: straks moeten ze bij Delhaize meer gaan betalen voor producten die ze nu bij AH halen. Sommigen vrezen dat ze typische producten als bananenvla straks in Nederland moeten 'hamsteren'.

Klanten van de Leuvense winkel begonnen zelfs een petitie toen duidelijk werd dat 'hun AH' moest sluiten

Delhaize is de high-end-supermarkt van België met meer dan 700 winkels. In de grote filialen is een haast eindeloos assortiment Franse kazen en wijnen verkrijgbaar, en zijn levende kreeften te koop. Volgens consumentenorganisaties liggen de prijzen er zo'n 10 procent hoger dan bij Albert Heijn, die in Vlaanderen bekendstaat als prijsvechter die de concurrentie aangaat met goedkopere supermarkten.

Toen AH in 2011 de grens overstak met haar 'Belgische assortiment aan Hollandse prijzen', heerste er lichte scepsis over de kansen van de keten. Maar de Vlamingen vielen als een blok voor de Nederlandse grootgrutter, die inmiddels meer dan veertig vestigingen heeft. Klanten van de Leuvense winkel begonnen zelfs een petitie toen duidelijk werd dat 'hun AH' moest sluiten.

Tekst loopt door onder afbeelding.