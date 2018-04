Vlaamse huisarts krijgt 27 jaar cel voor de ‘Kasteelmoord’

André G. ‘beroofde’ zijn kleinkinderen van hun vader en lijkt daar nauwelijks spijt van te hebben, daarom is een ‘strenge’ gevangenisstraf noodzakelijk, aldus de Brugse rechtbank. Evert de C., een Nederlandse medeplichtige die de huurmoordenaar regelde, kreeg eveneens 27 jaar cel. De Nederlandse huurmoordenaar zelf was al voor zijn identificatie overleden.

De ‘Kasteelmoord’ is een van spraakmakendste rechtszaken van de afgelopen jaren in Vlaanderen. De 34-jarige projectontwikkelaar Stijn Saelens verdween op 31 januari uit het kasteel dat hij met zijn vrouw en vier kinderen bewoonde. Na tweeënhalve week werd zijn lichaam in een bos in de buurt opgegraven.

Schoonvader André G. was vanaf het begin in beeld als verdachte, maar ontkende dat hij opdracht had gegeven voor de moord. Hij had vriend Pierre S. alleen maar gevraagd om mannen te regelen om zijn schoonzoon ‘een lesje te leren’. Pas vorig jaar, bij de start van de rechtszaak, bekende G. dat hij daadwerkelijk opdracht tot moord had gegeven.

De West-Vlaamse dorpsdokter beweerde dat hij niet anders kon: zijn schoonzoon pleegde incest met een van zijn dochters en justitie deed niets. Zijn advocaten hadden daarom vrijspraak gevraagd. G. kon in zijn dorp op veel bijval rekenen, en ook zijn dochter Elisabeth vergaf hem de moord op haar man.