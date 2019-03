Vlaams succes blijft uit in kleurenspel Jumbo-Visma

Altijd en overal mee kunnen doen om de winst. Het adagium van Jumbo-Visma, de meest 'Nederlandse' wielerploeg, werd het Vlaamse openingsweekend 'getest'. Voor het eerst in jaren gelooft het team dat het een constante rol in de voorjaarsklassiekers kan spelen. Tijdens de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad en tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne gisteren verliep het alleen nog niet perfect.

Binnen de ploeg legt Jumbo-Visma de rollen voor zijn renners in een wedstrijd met kleuren vast. Rood voor de kopman, geel voor de 'beschermde renners' en groen voor de overige renners. Die kleuren worden al voor het seizoen bepaald. Alleen de 'absolute kopman' kan in het rood komen. Die kopman wordt in staat geacht de koers te winnen en heeft bepaalde privileges. Zo krijgt hij ploeggenoten mee die in dienst rijden.

Ploegleider Nico Verhoeven legde het voor de start van de Omloop uit in de met vogelpoep bedekte hal naast het velodroom Het Kuipke in Gent, traditioneel de plek waar de renners in Vlaanderen worden verwelkomd. Wie rood is, kan geen geel of groen worden, zegt de ploegleider. Is een kopman niet goed genoeg voor een bepaalde race, dan wordt die liever nog uit de wedstrijd gehaald. Verhoeven: "Stel, Steven Kruijswijk is niet goed genoeg in de Tour, dan kan hij misschien beter in Oostenrijk rijden als kopman." Aan de andere kant geldt wel: wie groen is, kan wel verrassen.

Ploegleider Verhoeven was vooraf realistisch, hij had geen idee hoe zijn renner het ‘in het veld’ zouden doen

In de Omloop zaterdag (bij de vrouwen gewonnen door Chantal Blaak) was er geen 'absolute' kopman. De selectie voor de voorjaarsklassiekers is namelijk nog in opbouw. De vorige kopmannen, Sep Vanmarcke en tot vorig jaar Lars Boom, voldeden niet aan de verwachtingen. Met het aantrekken van Mike Teunissen (van Team Sunweb) en de Belgische veldrijder Wout van Aert (een jaar eerder dan gepland) is de hoop dat er dit jaar wel kan worden meegedaan. Ook Danny van Poppel kiest voor de klassiekers, in plaats van het sprintwerk.

Daarom dus geen rood op de lijst, wel drie keer 'geel'. Ploegleider Verhoeven was vooraf namelijk realistisch. Hij had geen idee hoe zijn renners het 'in het veld' zouden doen. Er werd veel verwacht van Van Aert, die vorig jaar in zijn eerste voorjaar al derde werd in de Strade Bianchi en negende in de Ronde van Vlaanderen, maar de jonge Belg reed pas zijn eerste race bij de nieuwe ploeg.

Bij een koers 'zonder rood' wordt een andere tactiek toegepast. De drie beschermde renners worden dan zo goed en zo lang mogelijk gepositioneerd. In de finale wordt dan gekeken hoe iedereen 'in de koers' ligt.

Tot vijftig kilometer voor de finish liep dat in de Omloop volgens plan, toen het team als één en twee in koers de belangrijke Molenberg opreed. Daarna liepen de benen snel leeg, zei Danny van Poppel. Bij hem en Van Aert, al finishte die laatste in de tweede groep. Teunissen kwam ten val en hinkte na afloop de ploegbus in. Een verloren koers, uiteindelijk gewonnen door de Tsjech Zdenek Stybar.

Gisteren in Kuurne-Brussel-Kuurne was de tactiek heel anders. Dylan Groenewegen, de winnaar van vorig jaar, werd wél met rood ingekleurd. Dat was in het koersverloop te zien. Groenewegen kon niet mee met de voorsten toen zij op de Oude Kwaremont het tempo opvoerden, maar had drie ploeggenoten die de hele tijd bij hem bleven - en het peloton terugbrachten naar de kopgroep.

Zelfs Van Poppel probeerde in de slotfase alles om vluchter Bob Jungels terug te halen en het tot een sprint te laten komen. Tevergeefs. De Luxemburger won na een lange solo. Groenewegen werd vierde in een koers die door het wat slechtere weer niet in zijn voordeel viel. Zo eindigde het openingsweekend voor Jumbo-Visma zonder resultaat. Wel gewonnen werd er in de Ronde van de Emiraten. Primoz Roglic zorgde voor het succes van het weekend. Dat was ook een voorbeeld van overal en altijd meedoen.

