Vlaams 'gruwelslachthuis' dicht na onthulling camerabeelden

De Makro accepteert geen vlees meer van het Belgische slachthuis. Wat er wel in de schappen lag, was een zeer specifiek assortiment voor een beperkt aantal klanten, zegt het groothandelsbedrijf. "Het betreft minder dan 0,5 procent van onze totale vleesverkopen", aldus een woordvoerder. Bij de bewuste groep Verbist worden vooral Belgisch Witblauw-runderen geslacht.

De beelden waren voor supermarktketens Delhaize en Colruyt reden om de samenwerking met het slachthuis stop te zetten. De directie van het slachthuis zelf zegt geschokt te zijn. 'Sommige van de beelden' kunnen volgens zaakvoerder Louis Verbist 'absoluut niet door de beugel'.

Gevoelige delen

In het filmpje van Animal Rights is onder meer te zien hoe werknemers runderen bewerken met een stok om de dieren een box in te jagen waar ze worden gedood. De stok wordt op gevoelige delen van het lichaam en in de anus van de dieren gestoten. Ook worden elektrische schokken toegediend op de runderen. In Nederland is het gebruik van elektrische schokken beperkt tot nauwkeurig omschreven situaties. Tijdens het transport mogen runderen bijvoorbeeld uitsluitend en gedurende maximaal 1 seconde een schok krijgen op de spieren van de achterpoten.

Tekst loopt door onder de video. Die bevat schokkende beelden.

Tegen de Standaard zei de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts dat hij 'onthutst' is over de beelden: “De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. We hebben de lat veel hoger gelegd.” Hij wil de komende tijd meer personeel gaan inzetten op inspecties bij slachthuizen.

Verschillende Nederlandse Tweede Kamerleden reageren afwijzend op de beelden. "Het is verschrikkelijk dat wij, om een goedkoop stukje vlees te eten, dit dieren aandoen", zegt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Ook in Nederland vinden volgens haar vele misstanden plaats. Rik Grashoff van GroenLinks wil dat er voorlopig geen vlees van Belgische slachthuizen wordt geïmporteerd. PVV'er Dion Graus is woedend.

'Naast toezicht bestaat er ook eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid' Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, twitterde dat hij hoopt dat de Belgische minister het in opspraak geraakte Vlaamse slachthuis beboet. "Naast Toezicht bestaat ook Eigen verantwoordelijkheid”, schrijft Van Vollenhoven.