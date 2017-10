Vitesse pakt punt zonder waarde

Kun je zeggen dat de Nederlandse eer in Europa wordt hooggehouden met een gelijkspel bij een Belgische subtopper? Nee, dat gaat te ver natuurlijk. Vitesse mag zeggen dat het, na twee nederlagen en al drie van Feyenoord, voorlopig het beste Nederlandse resultaat in de groepsfase van de Europese toernooien heeft geboekt, dat wel.

In een ver achterland van Europa, diep in het Vlaamse land, kwam Vitesse met Zulte Waregem een gerechtvaardigd gelijkspel overeen (1-1). Dat mocht op zich verdienstelijk heten, maar van waarde kon het niet zijn. Nog drie wedstrijden, dan is wat altijd een ‘avontuur’ heet voor Vitesse ten einde.

Loze wedstrijd Het was natuurlijk Europees voetbal, en het is voor Vitesse eervol om dat te mogen spelen, maar de wedstrijd van vandaag in het Regenboogstadion van Waregem mocht op voorhand al als een loze gelden. Trainer Fraser had gekunstelde spanning opgeroepen door te stellen dat Vitesse de twee opeenvolgende duels met Zulte Waregem moest winnen om nog een rol in zijn poule te kunnen spelen. Maar ook als het eerste zou zijn gelukt, zou dat laatste er niet hebben ingezeten, wist Fraser natuurlijk ook wel. Nice en Lazio zijn simpelweg van een ander niveau dan de subtoppers uit Nederland en België. Die waren op hun beurt naar verwachting behoorlijk aan elkaar gewaagd. Zulte Waregem is voorlopig in België niet de stuntploeg die het daar weleens geweest is, op de zevende plaats na twee achtereenvolgende competitienederlagen.

Eigen doel Vitesse, de nummer vier van Nederland, moest het doen zonder zijn topschutter Matavz, die als aanstaande vader was teruggereisd naar zijn vaderland Slovenië. Hij werd vervangen door de toch minder koelbloedige Castaignos. Voor hem was al vroeg de eerste mogelijkheid, na een voorzet van Linssen. Doelman Bostyn kon zich nog voor zijn voeten werpen. In het vervolg was Zulte Waregem even de iets betere ploeg, aangestuurd door oud-Vitesse-middenvelder Kaya. Doelman Pasveer keerde de bal in een reflex nog na een volley van De Sart, maar uit de daaropvolgende hoekschop van opnieuw Kaya kopte verdediger Kashia de bal in het gedrang nota bene met het achterhoofd in eigen doel (1-0). Vitesse had af en toe iets aardigs kunnen doen, vooral op de rechterflank van Rashica, maar het mocht in die fase van geluk spreken dat het snel, en nogal plotseling, langszij kwam. Na een voorzet van niet toevallig Rashica belandde de bal op fortuinlijke wijze voor de voeten van Bruns, die hem gericht naar de hoek stuurde (1-1).