Vitesse maakt indruk in de eredivisie, maar AZ bleek te sterk

Natuurlijk, Vitesse heeft nog steeds huurlingen van Chelsea in de selectie - vier in totaal, van wie Dabo en Colkett tegen AZ begonnen - maar zaterdag stonden er in het duel met AZ ook zes Nederlanders in de basis. Tot zaterdag maakte dat elftal met twee overwinningen en de koppositie indruk in de eredivisie, maar in het Gelredome was AZ te sterk voor Vitesse (1-2).

Lees verder na de advertentie

Dat Vitesse als koploper aan de wedstrijd tegen AZ was begonnen, was niet te zien op het veld

Dat Vitesse als koploper aan de wedstrijd tegen AZ was begonnen, was niet te zien op het veld. Al na een paar minuten maakte AZ-spits Wout Weghorst een vrije trap van Vejinovic af (0-1) en in de eerste helft had de ploeg uit Alkmaar de overwinning al veilig kunnen stellen. AZ kon vrij combineren, kreeg genoeg mogelijkheden, waaronder Jahanbakhsh die de paal raakte.

Ook in de tweede helft bleef AZ kansen creëren. Een schot van ver van Mats Seuntjens kon ternauwernood worden overgetikt door Vitesse-doelman Pasveer en verdediger Svensson schoot tegen de lat. Maar doordat AZ het duel maar niet besliste bleef Vitesse geloven in een goed resultaat.

Winnende treffer Trainer Henk Fraser bracht na een uur Castaignos, de aanvaller die is gehuurd van Sporting Lissabon en even later was het raak. Tim Matavz – nog zo’n nieuwkomer die met al drie treffers een waardig vervanger blijkt voor de vertrokken Ricky van Wolfswinkel - kopte raak na een voorzet van Linssen (1-1). In plaats van een punt te koesteren ging Vitesse op zoek naar ook nog de winnende treffer. De Arnhemmers bleven in het eigen Gelredome echter met lege handen achter, doordat Weghorst zijn tweede doelpunt van de avond maakte uit weer een voorzet van Vejinovic. Dat Vitesse geen genoegen nam met een gelijkspel tekent de ambities van dit seizoen, vond linksback Alexander Büttner. “Dat heeft te maken met de progressie die we als team maken. We willen echt elke wedstrijd winnen, maar we hebben niet uitgesproken waarin dat uiteindelijk moet eindigen. We moeten afwachten of er meer in zit dan vorig jaar”, doelt Büttner op de van AZ gewonnen bekerfinale van vorig jaar, waardoor Vitesse dit seizoen Europa League speelt. In die Europa League zal Vitesse anders moeten spelen als het in eenzelfde situatie komt als tegen AZ, vond invaller Castaignos. “We moeten dan slimmer zijn en misschien wat inzakken om het gelijkspel te behouden, want we staan nu weer met beide benen op de grond.”

Positiviteit Toch zorgde het verlies na afloop niet voor negativiteit bij Vitesse. Fraser baalde natuurlijk van het resultaat, maar hij had ook positieve dingen gezien. Waar hij vorig seizoen wel eens mopperde op de mentaliteit van zijn ploeg, roemde hij die nu juist. “Ik ben heel tevreden over de mentale weerbaarheid die we hebben getoond. Vorig jaar gebeurde het af en toe dat we instortten na een tegenslag, zoals de vroege tegengoal tegen AZ, maar dat is nu niet gebeurd en daar ben ik heel blij mee.” Dat was Büttner met zijn trainer eens. “Ik heb ervan genoten hoe we hebben gevochten. Voetballend lukte het niet altijd, maar toch hebben we de mouwen opgestroopt om een goed resultaat te behalen. Dat biedt perspectief voor de rest van het seizoen.”

'Mooie wedstrijd' AZ-trainer John van den Brom had een ‘mooie wedstrijd’ van zijn ploeg gezien. “We hebben zeventien kansen op een doelpunt gehad en eigenlijk is het dan te gek voor woorden dat je maar met 1-2 wint. We hebben bijna de perfecte wedstrijd gezien. Ik zeg bijna omdat we het niet eerder hebben beslist. Voor de toeschouwers was het een hele leuke wedstrijd en ik ben heel blij met hoe wij speelden.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.