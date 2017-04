Vitesse kan voor het eerst in de geschiedenis een grote prijs pakken

Bij zijn aantreden als coach van Vitesse wist coach Henk Fraser niet dat de Arnhemse club in zijn 125-jarig bestaan nog nooit een prijs had gewonnen. Pas voor de halve bekerfinale tegen Sparta hoorde hij van die lacune in de lange clubgeschiedenis. Vandaag kan Vitesse in de finale tegen AZ die historische leegte in de prijzenkast opvullen met de KNVB-beker.

In zijn eerste jaar in de Gelredome had Fraser twee sportieve doelstellingen geformuleerd. Ten eerste wilde hij het de traditionele topdrie in de onderlinge wedstrijden lastig maken. Ten tweede zag hij de KNVB-beker als een mooie weg om Europees voetbal te halen. Nu het einde van het seizoen nadert, is Fraser nog één halte verwijderd van bekerwinst.

Van zijn eerste doelstelling kwam helemaal niets terecht. Vitesse haalde in de zes competitieduels met Feyenoord, Ajax en PSV nul punten. De tegenstander van vandaag deed het in dat opzicht niet beter. AZ speelde een keer gelijk tegen Ajax, maar verloor de overige vijf wedstrijden tegen de topdrie. In het bekertoernooi wist Vitesse wel de aanstaande kampioen Feyenoord te verslaan.

Heeft het (nabije) verleden, waarin AZ wel prijzen pakte en Vitesse met lege handen bleef, invloed op de finale? Van den Brom gelooft van niet. "Mattias Johansson was de enige speler die er tijdens de laatste finale van 2013 bij was. Hij gaat zondag niet spelen, waardoor er niemand van ons onderdeel van dat verleden uitmaakt."

In tegenstelling tot Vitesse, waar Van den Brom twaalf seizoenen als speler en een jaar als trainer actief was, wist AZ in de afgelopen jaren wel prijzen te pakken. Na het kampioenschap in 2009 werd in 2013 voor de vierde keer de KNVB-beker gewonnen. "In het verleden waren de mogelijkheden binnen AZ groter", aldus Van den Brom. "Daardoor konden betere spelers worden aangetrokken. Nu is dat verschil minder groot."

John van den Brom maakte deel uit van de Vitesseploeg die 27 jaar geleden in de finale met 1-0 van PSV verloor. In die wedstrijd, waaraan hij de laatste weken vaak en meestal tegen zijn zin werd herinnerd, miste de huidige trainer van AZ een strafschop. "Een mooi moment om dat uit te wissen", noemde Van den Brom de finale vandaag tegen Vitesse.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Fraser. Als speler van Feyenoord won hij de KNVB-beker in 1991, '92, '93 en '95. "Terugkijkend kan ik zeggen dat ik er te weinig van heb genoten", zei Fraser. "Eigenlijk kun je er alleen maar van genieten als je wint. Dat is het ultieme genot. Maar ik heb de spelers gezegd dat ze vanaf de eerste ronde ook van de weg naar de finale moesten genieten."

Na drie verloren finales, waarvan de meest recente in 1990 tegen PSV, staat Vitesse weer in de eindstrijd van de beker. De druk zit er flink op. Hoe mooi zou het niet zijn om uitgerekend dit jaar de eerste prijs uit de historie in de wacht te slepen. Op 14 mei, op de laatste speeldag van de eredivisie, viert de club het 125-jarig bestaan.

Vollere prijzenkast

Feit is dat de prijzenkast bij AZ rijkelijker gevuld is dan die bij Vitesse. Ook heeft de club uit Alkmaar veel meer internationale ervaring dan de tegenstander van vandaag, in de Kuip. AZ was de laatste dertien jaar elf keer vertegenwoordigd in Europa. Deze eeuw speelde AZ 110 duels in Europees verband, waarvan er 47 werden gewonnen. Vitesse won vier van de achttien Europese wedstrijden sinds de eeuwwisseling.

Statistieken die geen rol zullen spelen in de bekerfinale tussen de twee clubs. In de eredivisie is er slechts één punt verschil tussen de nummers vijf (AZ) en zes. Fraser en Van den Brom wilden gisteren niets weten van een favorietenrol en omschreven, zoals trainers dat graag doen, de finale als 'een wedstrijd op zich'.