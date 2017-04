Vitesse gunt Feyenoord titel van harte

Na de eenvoudige 2-0-zege op Vitesse moet het wel heel raar lopen wil Feyenoord straks de massale huldiging in het hart van Rotterdam nog mislopen. Met dank ook aan de Deense topschutter die in Arnhem nog maar eens showde wat hij allemaal in z’n mars heeft. “Zo’n seizoen had ik echt niet verwacht.”

Natuurlijk hield hij nog een slag om de arm. In de catacomben van het Gelredome wilde de goalgetter niet op de zaken vooruitlopen. Met open deuren als ‘we hebben nog niks’ en ‘elke wedstrijd staat op zichzelf’ probeerde de Deen in ieder geval de schijn te wekken dat er nog niets beslist is, maar de glimstand van de ogen verraadde hem.

Ook Jørgensen weet dat het nu niet meer draait om óf Feyenoord kampioen wordt, maar wanneer het de vijftiende landstitel kan vieren. Op 7 mei in het kleinste stadionnetje van de eredivisie tegen Excelsior of toch, een week later, in de eigen Kuip tegen Heracles.

De fans kan het niet snel genoeg gaan, zo bleek vandaag in het Gelredome, waar het uitvak zich voor de gelegenheid had uitgebreid naar vele andere rangen in het stadion. Om de haverklap steeg er gezang op vanaf de hoofdtribune, waar de Rotterdamse aanhang een overtalsituatie had gecreëerd.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt" Nicolai Jorgensen

“Onze fans zijn echt crazy”, vond ook Jørgensen. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Toen ik gewisseld werd, keek ik omhoog en zag bijna iedereen voor me staan klappen op de hoofdtribune van de tegenstander. Dit maak je alleen bij deze club mee, dan zie je de impact van Feyenoord.”

Ook op het veld was de invloed van Feyenoord merkbaar, al had dat ook met het povere verweer van de thuisclub te maken. De loper voor de toekomstig landskampioen werd nog net niet uitgerold in Arnhem, maar veel scheelde het niet. En dat terwijl de titelpretendent er toch niet helemaal gerust op was.

Één schamel puntje Wedstrijden op verplaatsing behoren nu eenmaal niet tot de grote specialiteit van het huis, en de laatste resultaten buiten Rotterdam hadden reden tot zorg gegeven. Verloren van Ajax, gelijk tegen PEC Zwolle; opeens was de zes punten-voorsprong op de Amsterdamse aartsvijand geslonken tot één schamel puntje. Het zou ook wat zijn, in het zicht van de haven, na elke competitieronde bovenaan gestaan te hebben, de titel toch nog verspelen. Je ziet het gelijk voor je: een lege Coolsingel in combinatie met een drukbevolkte Erasmusbrug. Maar na een half uur konden de billen reeds uit de knijpstand. Met in de hoofdrol dus Nicolai Jørgensen die binnen een mum van tijd z’n toch al imposante oeuvre uitbreidde met twee treffers. “Maar we hadden voor rust er nog vier of vijf moeten scoren”, kraakte de eredivisietopscorer toch nog een kritische noot. Tekst gaat door onder de foto Coach Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord en coach Henk Fraser van Vitesse tijdens de persconferentie. © ANP Dat de voorsprong toch geen moment in gevaar kwam, had alles te maken met de spelers van Vitesse die met hun hoofd, en dus ook met de benen, al bij de bekerfinale van komende zondag tegen AZ waren. De thuisploeg wekte zelfs niet de schijn om het de koploper moeilijk te maken. Dit zeer tegen de zin van coach Henk Fraser, die weliswaar een Feyenoord-hart met zich meedraagt, maar op iets meer initiatief en lef van z’n volgelingen had gerekend. “Dat we onze fans geen leuke wedstrijd hebben bezorgd, vind ik de grootste teleurstelling. Onbewust hadden we meer oog voor de bekerfinale.” Dat hij daarna collega Giovanni van Bronckhorst liefdevol omhelsde, zei niettemin een hoop. Ook elders in het land wordt Feyenoord de titel van harte gegund.

Eljero Elia: ‘Laat Ajax maar praten’ Ook Eljero Elia had de schimpscheuten uit Amsterdam meegekregen. In een ultieme poging om de nervositeit in Rotterdam te vergroten, probeerden verschillende Ajacieden de concurrentie een uit-syndroom aan te praten. “Maar wij lachen als laatste,” aldus de linksbuiten van Feyenoord. “Sterker: wij lachen nu al.” Elia wilde nog niet reppen van een zekere landstitel, maar het was duidelijk dat Vitesse door de Feyenoorders gezien werd als laatste moeilijke horde op weg naar een prachtige apotheose. Elia: “Nu mag het niet meer fout gaan, als wij ons eigen ding blijven doen, worden we kampioen. Laat Ajax maar praten, het lukt toch niet om ons uit het spel te halen.”

