Vitesse-coach Leonid Sloetski redt het vege lijf tegen Willem II

Leonid Sloetski moet schamper lachen als hij de suggestie hoort. Hij, de reïncarnatie van ijsbeer Knut en de even nerveuze als legendarische coach Valeri Lobanovski, ontspannen achterover leunend op de bank? De rusteloze Rus heeft het precies één keer geprobeerd in zijn lange carrière als trainer. “Dat was in mijn tijd als coach van CSKA Moskou. We hadden op nationaal niveau alles gewonnen wat er te winnen viel en moesten toen tegen het bescheiden Krylya Sovetov. Kom, dacht ik, laat ik er eens een relaxte avond van maken. Zorgeloos ging ik de dug-out in, binnen een kwartier kregen we een rode kaart en een penalty tegen en stonden we met 1-0 achter. Daarna is het in mijn lijf nooit meer rustig geworden. We wonnen die wedstrijd overigens nog wel met 2-1.”

Ook tegen Willem II wordt hem weinig rust gegund. Tot twee keer toe wordt een veilig lijkende marge van twee goals binnen een mum van tijd verkwanseld. De 2-0-voorsprong, verkregen via goals van Linssen en Ødegaard, verkleint Willem II-spits Isak binnen twee minuten alweer tot 2-1, als Clark tien minuten voor tijd voor de 3-1 tekent, schieten in een mum van tijd de billen van Sloetski weer in de knijpstand als Pavlidis de bezoekers weer hoop geeft. Tot ver in blessuretijd blijft de dreiging van een puntendeling boven het Gelredome hangen, dan komt eindelijk het verlossende fluitsignaal. Voor Sloetski het sein om zijn ijsbeer-act om te ruilen voor een pauwenloop. Trots omhelst hij elke speler die op zijn pad komt. De opluchting spat ervan af.

In een ideale eredivisie zou Vitesse de rol van top 3-uitdager moeten hebben en niet, zoals nu, moeten ronddobberen aan de bovenkant van de middenmoot

De druk was dan ook flink opgelopen in Arnhem. ‘Over en Sloetski’ werd er voorafgaand aan het beladen duel al gekscherend geroepen. Ook het Duits getinte Schlusski kwam regelmatig voorbij om de situatie te typeren waarin de coach van Vitesse zich had gemanoeuvreerd. De sympathie die Sloetski in de eerste maanden van zijn verblijf in het Gelredome had opgebouwd, brokkelde per wedstrijd verder af. Leuk hoor, als Sinterklaas verkleed de selectie verrassen, en best vertederend dat geijsbeer voor de dug-out, maar verliezen van Fortuna Sittard en FC Groningen en kansloos uitgeschakeld worden in de KNVB-beker, dat past toch niet bij een club met pretenties?

Hoge druk En dus staat er wat op het spel en wakkert Sloetski zelf de druk aan als hij in de aanloop naar de wedstrijd rept over ‘het belangrijkste duel uit zijn carrière’. Dat lijkt wat overdreven, om een treffen tussen de aanvoerder van de middenmoot en een degradatiekandidaat zo te benoemen, maar voor de man uit Volgograd is het bittere ernst. Vitesse mag dan aan de hand van eigenaar Valeri Oyf zijn uitgegroeid tot een Russische enclave aan de Rijn, dat betekent niet dat zijn coachende landgenoot meer krediet krijgt dan een willekeurige andere oefenmeester. In een ideale eredivisie zou Vitesse de rol van top 3-uitdager moeten hebben, zoals AZ die positie tegenwoordig bekleedt, en niet, zoals nu, moeten ronddobberen aan de bovenkant van de middenmoot. Verder zou ook het vertoonde spel wat aantrekkelijker kunnen. ‘Wolga-catenaccio’ wordt het genoemd, de defensieve tactiek die iets te veel gebaseerd is op de verrichtingen van de tegenpartij en te weinig op de eigen kwaliteiten. Het thuispubliek, de laatste jaren toch al niet zo verwend, laat het ook deze avond flink afweten. Niet alleen door massaal weg te blijven, zij die wel de moeite nemen te komen, geven het Gelredome het karakter van een crematorium, een beeld dat wordt versterkt door de zwarte doeken die gedrapeerd worden over de stoelen in het nok van het stadion om de leegte te maskeren. Het is dat Willem II duizend luidruchtige fans heeft meegenomen, anders waan je je bij een uitvaart- in plaats van een voetbalvereniging. Ondanks dit duistere decor krijgen de toeschouwers een vermakelijke wedstrijd voorgeschoteld, met name na rust. In die periode ziet ook Sloetski dat het met de instelling en het karakter van de ploeg wel goed zit. “Ze gingen voor elkaar door het vuur. Die reactie wilde ik vandaag graag terugzien, daar ben ik ze dankbaar voor. En dat we het in de slotfase weer lastig kregen, daar ben ik inmiddels aan gewend. Kijk naar onze achterste linie, daar staan vier jonge twintigers op een rij, die ontberen leiderschap en ervaring. Daar lopen niet de broertjes Berezoetski rond.” Hij wil er maar mee aangeven dat hij, ongeacht welke tussenstand ook, hij nooit ontspannen op de bank zal zitten bij Vitesse. Dat wil hij ook niet, zijn lichaam is er niet op ingericht. Elke week weer zal hij een flinke portie stress met zich meetorsen de dug-out in. “Gezond zal het wel niet zijn, maar nervositeit is mijn karma.”

Linssen: Timing is alles Hij is minimaal een kop kleiner dan veel van z’n opponenten, toch weet Bryan Linssen (1,70 meter) opvallend vaak te scoren met het hoofd. Tegen Willem II opende de clubtopscorer op deze wijze de score door in de lucht de veel langere Freek Heerkens (1,85 meter) af te troeven. “Timing is alles”, zei de aanvaller na afloop van de 3-2-zege op de Tilburgers. Zoals ook de winst goed getimed was, een probaat middel tegen de crisissituatie waarin Vitesse vertoefde. “Deze was hard nodig, ja”, beaamde de Limburger volmondig. “Voorheen scoorden we zelf moeilijk en gaven we de goals makkelijk weg, dan is een zege als vanavond goed voor het zelfvertrouwen en de sfeer binnen de club. En natuurlijk ook voor de coach, daar voelden we ons ook verantwoordelijk voor. We speelden vanavond een iets ander systeem, dan komt een zege helemaal als geroepen.”

