Vitamine W zorgt ervoor dat je die verkeersboete niet hoeft te betalen

Met grootschalige samenwerking zijn we het meest bekend in Nederland. Deze wordt ondersteund door een formele economie met vaste prijzen voor goederen, met regels en procedures en instituties die toezien op de naleving ervan. Dit systeem is compleet transparant en werkt uitstekend om handel te bevorderen tussen mensen die elkaar niet goed kennen en waar er geen basis is van vertrouwen.

De tweede vorm van samenwerken is kleinschalig, en die trof ik in Marokko het meest aan. Mensen coöpereren met elkaar op basis van verwantschap of een ander gemeenschappelijk kenmerk, zoals religie, dialect of afkomst. Dit is de meest oorspronkelijke en natuurlijke manier van samenwerken voor de mens. Ook in de Nederlandse economie zien we dat terug. Door alle aandacht voor de beursgenoteerde corporaties vergeten we weleens dat onze Nederlandse economie grotendeels draait op familiebedrijven. Ruim 70 procent van de bedrijven in Nederland zijn familiezaken. Andere diersoorten zoals hyena's, meerkatten en orka's werken uitsluitend samen binnen familie- of stamverband, dus zo vreemd is dat niet.

Terug naar de vakantie in Marokko. We kwamen terecht in het fraaie Atlasgebergte met een Berberse gids in zijn Berberse geboortedorp, kregen lunch aangeboden van zijn Berberse broer, kochten souvenirs van zijn Berberse buren en bezochten een cosmeticashop gerund door zijn Berberse nicht.

Kleinschalig Kleinschalige samenwerking ziet er charmant uit, maar komt met flinke kosten voor de samenleving. Prijzen liggen niet vast, kwaliteit is niet gegarandeerd, en er zijn geen instanties waarop je terug kunt vallen als je geflikt wordt. Als kleinschalige samenwerking het wint van grootschalige spreken we van corruptie. Transparency International schat dat meer dan 6 miljard mensen leven in landen waar corruptie de norm is. Een recent internationaal onderzoek, gepubliceerd in vakblad Nature, laat zien hoe makkelijk mensen ten prooi vallen aan corruptie. Deelnemers werden ingedeeld in groepjes en kregen een geldbedrag dat ze konden investeren in een gezamenlijk fonds. Per ronde werd een leider aangesteld die mensen bestrafte als ze niet genoeg geld wilden investeren. In sommige groepen konden mensen de leider omkopen met geld om niet gestraft te worden. In die groepen droegen mensen uiteindelijk minder bij aan het investeringsfonds dan in groepen waar er geen omkoopmogelijkheid bestond. Voorts bleek dat naarmate een leider meer macht had hij of zij meer steekpenningen accepteerde. Ten slotte vonden de onderzoekers dat leiders die in landen waren opgegroeid waar corruptie de norm is vaker steekpenningen aannamen. In de Arabische wereld noemt men corruptie vitamine W. Met vitamine W kun je ervoor zorgen dat je geen verkeersboete hoeft te betalen Deze resultaten tonen aan dat corruptie makkelijk te activeren is en dat het grootschalige samenwerking in de weg staat. Uiteindelijk is de samenleving daardoor slechter af. In de Arabische wereld bestaat er volgens de Tunesisch-Belgische journalist Chams Eddine Zaougui een apart woord voor corruptie: Wasa ook wel gekscherend vitamine W genoemd. Met vitamine W kun je ervoor zorgen dat je geen verkeersboete hoeft te betalen of de rij voor de paspoortcontrole kan overslaan.