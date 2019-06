Vissticks met minder vis, nutella met minder cacao; bestaat er zoiets als voedseldiscriminatie?

In de zomer van 2017 waren wij druk met de fipronil-eieraffaire. Oostelijk gelegen EU-landen waren toen in de ban van een ander fenomeen: vermeende voedseldiscriminatie.

Vissticks van Iglo bleken in Slowaakse winkels 58 procent vis te bevatten, terwijl exact hetzelfde product een paar kilometer verderop, in Oostenrijk, met 65 procent vis in de supermarktdiepvries lag.

Een Hongaar die een pot Nutella kocht, moest genoegen nemen met een cacaogehalte van 7,4 procent, terwijl een Duitser 8,5 procent kreeg. Sommige frisdranken bleken in Kroatië meer suiker te bevatten dan in het Verenigd Koninkrijk.

Voedseldump

Door die berichten kregen oostelijke EU-burgers het idee dat zij als tweederangsconsumenten werden behandeld, en hun landen als een soort voedseldump, terwijl hun westelijke mede-EU-burgers in de watten werden gelegd.

De vissticks schopten het in september 2017 zelfs tot de Staat van de Unie-toespraak van Europees Commissievoorzitter Juncker. “Slowaken verdienen niet dat er minder vis in hun vissticks zit, Hongaren dat hun maaltijd minder vlees bevat, of Tsjechen dat hun chocolade een lager cacaogehalte heeft.”

Er zijn geen bewijzen voor geografisch bepaalde voed­sel­dis­cri­mi­na­tie, meldt het Joint Research Centre, dat 1400 producten onderzocht

Maar wat blijkt, twee zomers later? Er zijn geen bewijzen voor geografisch bepaalde voedseldiscriminatie. Dat is althans de conclusie van het Joint Research Centre, de eigen onderzoeksinstantie van de Europese Commissie. Dat onderzocht bijna 1400 voedselproducten uit negentien EU-landen.

Bij 9 procent daarvan was sprake van een andere samenstelling in verscheidene landen, ook al was de verpakking identiek. Bij nog eens 22 procent werden verschillen aangetroffen bij producten met verpakkingen die sterk op elkaar leken. Daarbij was volgens het JRC echter geen sprake van een ‘consistent geografisch patroon’.

Dat een broodje aap in het ene land wellicht minder aap bevat dan in het andere, kan ook komen doordat fabrikanten rekening houden met plaatselijke voorkeuren.