Vissers vrezen ‘vissen op een postzegel’ na een harde brexit

In de kantine van de visafslag van IJmuiden brengt de gastvrouw nog een gehaktbal voor een van de mannen die net van zee komen. Een tussendoortje. Vis eten de mannen een paar uur later, bij de lunch. Aan tafel zitten ook verschillende mannen die zelf niet meer varen, maar nog wel meewerken in hun familiebedrijven.

Het schip van Jan de Boer en zijn familie legde de nacht tevoren aan in het Franse Boulogne. “We vissen nu op inktvis en mul in het Kanaal. De helft van de tijd in Britse wateren. Maar sommige periodes vissen we ook wel 90 procent van de tijd in Brits water.”

De pulskotters van Cor Lokker en zijn broer vissen op tong en schol aan de westkant van de Bruine Bank, de zandbank die ruwweg halverwege de Nederlandse en Engelse kust ligt. “Daar komen de Britten zelf amper”, zegt Lokker.

© Louman & Friso

Nederland stelt qua water weinig voor, wind­mo­len­par­ken en natuurgebieden beperken de ruimte Cor Lokker, visser

Recht van de sterkste Bij een harde brexit vervallen bestaande afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en worden Europese vissers mogelijk niet meer toegelaten in Britse wateren. Nederlandse vissers moeten zich dan terugtrekken naar hun eigen wateren. “Dat wordt vissen op een postzegel”, zegt Lokker. “Nederland stelt qua water weinig voor. Windmolenparken en natuurgebieden beperken de ruimte. Je kan er wel vissen, maar niet met zijn allen tegelijk. Dan gaat het recht van de sterkste gelden.” Heeft Lokker dan voordeel van zijn moderne pulskotters? Hij twijfelt. “Het zorgt ook voor een dure hypotheek.”

“En als de Britten besluiten dat zij geen pulskotter toelaten in hun wateren, heeft Cor het grootste probleem”, vult De Boer aan. De ‘Ansgar’ van familie De Boer vaart onder Britse vlag. Of hij daar voordeel van heeft, weet hij ook nog niet. Switchen naar een Nederlandse vlag is in ieder geval geen optie. “Voor het Kanaal zijn 25 Nederlandse vergunningen en die zijn al vergeven. Bovendien is ons schip te zwaar voor de Nederlandse regels.” De moed zakt, maar ik heb er nog steeds wel zin in Arendjan Lokker (25)

Geen Nexit Een chaotische brexit zou de zoveelste tegenslag zijn voor de Nederlandse vissers, die zich al beknot voelen door een steeds langer wordende lijst regels. “Dat komt onder meer door die geitenwollensokkentypes”, zegt Willem van der Steen van de factorij, waar de vis gesorteerd wordt. “Hoho, betitel die mensen wel netjes”, zegt zijn collega John Duyn. “Ik noem het wat zijn”, zegt Van der Steen. “Er zijn allemaal regels om de kabeljauw te beschermen. Maar die is niet opgevist. Die is naar het noorden getrokken, waar het water kouder is. Maar dat snappen die mensen niet.” De mannen klinken een beetje als de brexiteers, die ook afgeven op de wetten die in Brussel geformuleerd worden. Toch zien de vissers liever dat Nederland wel lid blijft van de EU. “Het heeft misschien een klein voordeel, maar de nadelen zijn veel groter”, zegt Duyn. “De Britten hebben een groot probleem in huis gehaald. Volgens mij hebben ze dat nu ook wel door. Ik denk dat bij een nieuw referendum niet meer voor een brexit gestemd zou worden.” In de haven staan de zoon en neef van Cor de ‘Arendjan’ schoon te spuiten. Neef Arendjan Lokker is 25. Ziet hij het nog wel zitten om visser te zijn? “De moed zakt, maar ik heb er nog steeds wel zin in. Mensen zullen toch vis willen blijven eten en die kan niet allemaal gekweekt worden. En ik zie mezelf ook niet in een fabriek werken.”

