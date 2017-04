Vissers hebben angst voor wat er aan de Engelse kust opdoemt: de Brexit

Als een visser zegt: 'ik leg even het hoofd neer', ligt hij binnen de minuut te slapen. Dat heeft hij geleerd aan boord, waar de bemanning nooit langer dan twee uur achter elkaar slaapt. Van zondagnacht als ze uitvaren tot donderdagnacht als ze terugkeren in de haven, leven vissermannen naar het ritme van de netten.

Die zweven zo'n twee uur in zee, waarna de vis naar boven wordt gehaald. De mannen aan boord (het zijn altijd mannen) sorteren de vis, halen de ingewanden eruit, storten de vangst in de koelruimte en gaan zo snel mogelijk slapen, tot de schipper de netten weer ophaalt.

Vissers kunnen tegen een stootje. Al hebben ze wel angst voor wat er aan de Engelse kust opdoemt. De Brexit. Dat is een beproeving waarbij de visser zich achterover moet laten vallen in de hoop dat iemand hem op het laatste moment opvangt. Maar is degene die achter hem staat niet de persoon die hem in het verleden zo vaak heeft laten vallen?

Wat die Griek wel wist is dat vissers moesten stoppen hun ondermaatse vissen overboord te gooien

De persoon is eurocommissaris van visserij Karmenu Vella. Of eigenlijk de voltallige Europese Commissie, plus de vorige Europese Commissies en iedereen die ooit heeft gesleuteld in de machinekamer van de Brusselse hindermacht.

Zo denkt Adam Tanis uit Stellendam erover. Hij is 68 jaar, heeft tot zijn vijftigste gevaren en is nu 'walschipper'. Dat is een bemanningslid in de haven die onder meer zorgt voor goede netten en de administratie bijhoudt. Samen met zijn twee broers is Tanis eigenaar van twee kotters.

In de stuurhut van een van de kotters vertelt hij over 'de Griek'. Daarmee bedoelt hij Maria Damanaki, de vorige eurocommissaris op visserij. "Die Griek wist niet eens waar de Noordzee lag", zegt Tanis. Wat die Griek wel wist is dat vissers moesten stoppen hun ondermaatse vissen overboord te gooien. Voortaan moest elk schip zijn bijvangst meenemen naar de wal. Dan kunnen de kleine visjes worden verwerkt tot veevoer.

Tanis laat zich voor een visser diplomatiek uit over deze Europese maatregel. "Een idioot plan."

Voordat Brussel de zogeheten aanlandplicht instelde, gingen de visjes overboord. Dat scheelt uitzoekwerk en bespaart ruimte zodat vissers meer verkoopbare vis in hun ruimen konden opslaan. Volgens Tanis is er nog een voordeel van overboord gooien. Een deel van de kleine visjes overleeft de vangst. Het deel dat sterft dient als voedsel voor andere zeedieren. Brussel ziet het vooral als verspilling en wil vissers dwingen meer te investeren in selectievere vangstmethoden.

Daarom kwam Damanaki met de aanlandplicht. Zonder met ons te overleggen, zegt de vissector. Dat zorgt voor diep wantrouwen tussen de vissers en Brussel, precies op het moment dat zij elkaar zo hard nodig hebben. Want aan de overkant van de Noordzee ligt de vloot van de gezamenlijke vijand: het Verenigd Koninkrijk, klaar om grote delen van de zee voor zichzelf op te eisen.

De Britse vissers vinden dat zij bij de toetreding tot Europa te weinig visrechten hebben gekregen. Tijdens de onderhandelingen in de jaren zeventig over visquota hadden de Britten vooral aandacht voor schelvis, kabeljauw en wijting. Dat zijn de vissen die de Britten met friet uit een krant eten.

Voor tong, schol en andere platvissen had Londen minder aandacht. Dat leidde tot een akkoord waar de vissers al tientallen jaren over klagen. Eindelijk is de tijd gekomen deze fout recht te zetten en de soevereiniteit over de eigen wateren terug te krijgen.

Het is lastig om opvolgers te vinden. Mijn eigen zoons vragen zich af of ze de risico's wel kunnen dragen Adam Tanis, walschipper

Dat is een groot probleem voor de Europese vissers. Gemiddeld halen zij een derde van hun vangst uit de Britse wateren. Nederland zit daar met 60 procent ver boven. Omgekeerd halen Britse vissers 17 procent van hun vis van Europese gronden.

Als premier Theresa May de Britse wateren afsluit, zal de Nederlandse vissector ingrijpend veranderen. Het Europese deel van de Noordzee is te klein voor alle Nederlandse boten. Dat weten de zonen van de vissers ook.

"Vissersbedrijven zijn bijna allemaal familiebedrijven", zegt Tanis. "Maar het is lastig om opvolgers te vinden. Mijn eigen zoons vragen zich af of ze de risico's wel kunnen dragen. Die worden met het jaar groter. Toen ik jong was, voeren we uit en gingen we lekker vissen. Zoveel als we wilden. Dat kan nu niet meer. Er zijn quota, je hebt een aanlandplicht en er zijn andere regels. Je moet presteren, anders red je het niet. En dan zijn er nog de banken die niet zo makkelijk meer bijspringen. Zij zien de gevaren van de Brexit ook. Het kan heel goed zijn dat de komende jaren het aantal overnames op een laag pitje komt te staan."

Keukentafel Als voorzitter van de Nederlandse visserbond zit Johan Nooitgedagt geregeld aan de keukentafel bij gezinnen die leven van de vis. "De gesprekken daar zijn niet positief", zegt hij. "Ouders waarschuwen hun zonen. Ga maar studeren, zeggen zij. In de visserij is geen geld meer te verdienen. Dat is het gevolg van de Brexit, de aanlandplicht en het inkrimpen van de visgronden." Het gebied waar de vissersvloot mag komen krimpt omdat de Europese Unie natuurgebieden wil maken van delen van de Noordzee. Ook windmolenparken op zee nemen een hap uit de visgronden. In de havens en op de schepen is weinig tot geen begrip voor bemoeizuchtige regels. "Alles wat uit Brussel komt, is volgens vissers negatief", zegt Nooitgedagt. "Maar juist Brussel is degene die ons moet behoeden voor rampscenario's bij de Brexit. Het is niet verstandig tegen de partij te trappen die jou moet beschermen." Brussel en de Brexit, vissers beschouwen beiden als de vijand. In het geval van de Brexit zorgde dat voor een ongekende ontwikkeling in de visserij. Er ontstond saamhorigheid. De altijd zo sterk verdeelde Nederlandse vissers sloegen de handen ineen en zelfs op Europees niveau verenigden de vissers zich. Het is niet verstandig tegen de partij te trappen die jou moet beschermen Johan Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse visserbond Nederlanders, Belgen, Denen, Fransen, Ieren en zeevarenden van een aantal andere Europese landen staan schouder aan schouder in een vorige maand opgerichte alliantie. De Brexit verbroedert. De relatie tussen vissers en de EU zit vol met dit soort tegenstrijdigheden. "Wij bestaan dankzij Brussel", zegt Nooitgedagt die net als de meeste visserijbestuurders pro-Europees is. "Maar vissers stemmen veel op anti-Europese partijen. Dan heb je echt niet begrepen hoe het zit. Zonder de Europese Unie worden wij teruggeworpen op onze eigen postzegel en kunnen we wel stoppen. Daar kan de visserij in zijn huidige omvang geen brood mee verdienen." Dat weet Tanis met al zijn ervaring in de visserij ook wel. Toch heeft hij ook heus weleens gezegd dat Nederland eruit moet. "Al weet ik ook wel dat zoiets niet kan. Wij zijn voor 80 procent afhankelijk van de export. Onze vis gaat naar Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Duitsland. De vissen die vannacht zijn aangeland, liggen vanmiddag in Italië. Ja, dat is ook Europa." Tekst loopt door onder afbeelding. © arie kievit "De Engelsen komen er nog wel achter. Zij moeten het ook hebben van de export. De dame die er nu zit, premier May, is niet voor de poes. Ze speelt het hard. Maar ik denk dat Engeland berouw gaat krijgen." Nooitgedagt weet wel waarom Londen ronduit 'agressief' de onderhandelingen voor de visserij in gaat. "Engeland wil per se alle visgronden terugkrijgen. Voor hen is het een iconisch project waarmee zij na de Brexit kunnen aantonen wat er is gewonnen. Dan kunnen zij weer zeggen dat ze baas zijn op eigen zee en pronken met hogere visquota." Elk jaar spreken de Europese landen in december af hoeveel vis zij mogen vangen. Volgend jaar december valt het Verenigd Koninkrijk buiten dit quotumoverleg. Dan moet er dus apart een akkoord worden gesloten. Lukt dat niet, dan ontstaat een acuut probleem. De Europeanen mogen dan de Engelse wateren niet meer in, en omgekeerd. Maar voor de Engelsen maakt dat niet zoveel uit. Zij halen veel minder vis van de Europese gronden dan de Europeanen van Britse bodem. De dame die er nu zit, premier May, is niet voor de poes. Maar ik denk dat Engeland berouw gaat krijgen Adam Tanis, walschipper "Dat geeft de Engelsen een sterke positie als er na december 2018 geen akkoord ligt", waarschuwt Nooitgedagt. "Dan kunnen wij niet meer naar de Engelse wateren. Hoe langer de Engelsen wachten, des te hoger de nood bij ons. Dan komt het moment dat ze veel meer rechten op tong kunnen eisen, of een verbod uitvaardigen voor de pulstechniek die wij gebruiken."

Troef De Britten kunnen dankzij hun sterke positie veel eisen, maar Europa heeft ook een troef achter de hand. De economie van het Verenigd Koninkrijk is voor een groot deel afhankelijk van de Europese markt. "Geen toegang tot de wateren, dan geen toegang tot de markt", zegt Nooitgedagt. "Zo keihard moet je het spelen." Het grote gevaar volgens Nooitgedagt is dat de EU uit elkaar wordt gespeeld. Het kan bijvoorbeeld zover komen dat de Britten met hun vis wel de Europese markt op mogen in ruil voor een gunstige regeling voor de Europese auto-industrie, chemische industrie of financiële sector. Zou dat gebeuren dan verspeelt Brussel de troef van de eigen visserijonderhandelaars. De vissers kunnen niets anders dan zich achterover laten vallen en erop vertrouwen dat de Europese onderhandelaars pal achter hen blijven staan.

De pulstechniek Nederlandse kotters die op schol, tong en schar jagen, gebruikten tot voor kort traditionele sleepnetten die de zeebodem omploegden. Dat kostte de vissers veel brandstof en zorgde voor ecologische schade aan de bodem. De nieuwe pulstechniek spaart de zeebodem. Bij de pulsvisserij zijn aan de netten elektroden bevestigd die stroomstootjes afgeven. Dat veroorzaakt bij de bodemvissen een soort stuip waardoor ze uit het zand opspringen en in de netten terechtkomen. Het voordeel is dat de netten niet meer de zeebodem omploegen, maar net boven de bodem zweven. Nederland is een van de weinige landen waar vissers met deze techniek werken. Vissers uit het Verenigd Koninkrijk moeten er helemaal niets van hebben. Dierenmishandeling, vinden de Engelsen. Vandaar de vrees dat zij een verbod willen voor Nederlanders met pulsnetten.

