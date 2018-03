Visonvriendelijke waterturbines moeten verplicht met pensioen

Zorgelijk is wel: vissen in de rivier komen er soms gehavend uit als ze door de energiecentrale zwemmen. Vooral de aal is de klos. Die mag dan wel glad zijn, door zijn lengte komt hij vaak niet ongeschonden langs de roterende schoepen.

Onder schieralen, paairijpe palingen die naar zee willen voor voortplanting, vallen jaarlijks rake klappen. Naar schatting is een kwart van de alen slachtoffer. Dat gaat nu veranderen. Nieuwe regels eisen dat maximaal één op de tien vissen nog lijdt onder een draaiende waterkrachtcentrale. Rijkswaterstaat heeft met de eigenaar van de turbine, energiebedrijf Nuon, afspraken gemaakt.

De turbine krijgt een computersysteem met sensoren, die registreren of de schieralen al op drift raken. Zo ja, dan kan de waterkrachtcentrale op slaapstand springen, zodat vissen veilig kunnen passeren. Dat is een Duitse uitvinding. Verder gaat een camerasysteem ook melding maken van naderende zalmen, een soort die zich éindelijk weer eens laat zien in de Maas.

Alleen omdat de waterkrachtturbine op zijn oude dag visvriendelijk wordt, mag ‘ie de komende jaren blijven draaien. Helemaal van harte ging het niet om dat af te spreken met het energiebedrijf, maar Rijkswaterstaat was onverbiddelijk. Ook andere oudjes onder de Nederlandse waterkrachtturbines moeten de vissen gaan ontzien. Zo niet, dat volgt verplicht pensioen.