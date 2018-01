Virgil van Dijk was ooit te min voor Willem II, maar is nu ’s werelds duurste verdediger

Hij zat vandaag voor het uitduel met Burnley (1-2) nog niet bij de selectie van Liverpool, maar gezien de transfersom die voor hem is betaald, zal Virgil van Dijk snel een basisplaats krijgen. Om hem los te weken van Southampton moest Liverpool ruim 84 miljoen euro betalen.

Daarmee werd Van Dijk in een klap de duurste Nederlandse voetballer ooit en tevens de duurste verdediger ooit. Het is een transfer op een op hol geslagen markt, die kanttekening moet worden gemaakt, maar toch voert Van Dijk vanaf nu bovenstaande lijstjes aan.

"Hij was toen een jaar of dertien en was een speler die technisch of tactisch eigenlijk helemaal niet zo opvallend was. Maar hij komt net als ik uit Breda en had de ‘Bredase brutaliteit’ zoals ik dat noem", weet Bogers nog. "Maar wij zouden hem in die tijd er niet hebben uitgepikt als iemand die de duurste verdediger ter wereld zou worden."

"Natuurlijk zijn we bij Willem II trots dat Virgil nu zo’n transfer heeft gemaakt, maar dat hij het bij ons niet heeft gered is toch wel een smetje", vertelt Jos Bogers, jeugdtrainer van Willem II. Bogers had Van Dijk in de D-jeugd een jaar onder zijn hoede.

Naar verluidt kreeg Van Dijk bij Willem II pas een contract toen FC Groningen serieuze interesse in hem toonde. Toen hoefde het voor de verdediger al niet meer. Hij besloot in 2010 naar Groningen te vertrekken, zonder voor Willem II zijn debuut te hebben gemaakt.

84 miljoen euro, het is een bedrag dat je verwacht bij een aanvaller die tientallen doelpunten per seizoen scoort en langs tegenstanders flitst. Niet van een verdediger over wie in eigen land tot voor kort twijfels waren en die bij de club waar hij werd opgeleid lange tijd zelfs geen contract kreeg.

Dichtbij de doorbraak

Ook Edwin Hermans, destijds trainer van het tweede elftal van Willem II en assistent-trainer van het eerste, had dat niet verwacht toen hij met Van Dijk werkte bij Willem II. Inmiddels was de Brabantse verdediger toen al in de laatste fase van zijn opleiding beland en zat hij tegen een doorbraak in het eerste elftal van de club uit Tilburg aan.

"De hoofdtrainer van toen, Fons Groenendijk, wilde eigenlijk met jonge jongens uit de opleiding verder", zegt Hermans, die nu trainer is bij derdeklasser RKSV Heer. "In die periode vocht Willem II al een paar jaar tegen degradatie en Henry van der Vegt, destijds technisch directeur, wilde liever voor ervaren spelers met een bepaalde naam gaan."

Er werd gezegd dat hij te veel beperkingen had. Maar ja, je bent Willem II en speelt onderin. Edwin Hermans, oud-trainer tweede elftal Willem II

Hermans zag destijds dat hij de potentie had om in het eerste elftal van Willem II door te breken. "Er werd gezegd dat hij te veel beperkingen had. Maar ja, je bent Willem II en speelt onderin. Dan heb je een verdediger die groot en kopsterk is en ook nog eens een duel kan winnen. Er werd alleen ook nog eens van hem verwacht dat hij kon voetballen en de lijnen uitzette."

Toen Van Dijk later bij Groningen uitblonk twijfelden ook de Nederlandse topclubs of hij goed genoeg was. Ze oordeelden van niet, waarop Van Dijk naar het Schotse Celtic trok. Weer later was Van Dijk lange tijd ook niet in beeld bij Oranje, terwijl hij bij Southampton toch wekelijks in de Premier League speelde. En nu, op zijn 26ste, is hij ’s werelds duurste verdediger en misschien wel de enige Nederlandse international die in de internationale top speelt.