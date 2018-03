Virgil van Dijk, een beheerste, verstandige leider

Virgil van Dijk (26) is niet zo makkelijk van zijn stuk te krijgen. De verdediger van Liverpool blijft uiterlijk onbewogen als het vragenvuur geopend wordt voor de training van het Nederlands elftal, dat vrijdagavond oefent tegen Engeland.

Of bondscoach Ronald Koeman, met wie Van Dijk eerder samenwerkte bij Southampton, hem zal kronen tot nieuwe aanvoerder van Oranje? Of zijn transfersom van afgelopen winter, ongeveer 84,5 miljoen euro (een recordbedrag voor een Nederlandse voetballer), een last voor hem is? En, niet onbelangrijk: is Koeman wel de juiste man op de juiste plaats?

Van Dijk geeft telkens rustig antwoord. Als een keizer. Zoals hij ook wekelijks heerst in de Premier League, de competitie waar Van Dijk elke wedstrijd op de proef wordt gesteld als centrale verdediger. Dat gaat hem goed af. Liverpool oogt stabieler met hem. Krijgt ook minder tegendoelpunten te verwerken. De Engelse club plaatste zich onlangs voor de kwartfinale van de Champions League.

'Koeman is een teamcoach die spelers kan raken' Virgil van Dijk

Tactisch De Bredanaar, die in de eredivisie alleen voor FC Groningen uitkwam, boezemt angst in. Dat heeft enerzijds te maken met zijn lengte, 1,93 meter, maar ook met zijn ietwat stoïcijnse houding. Zijn ogen spreken. Ze dwingen tot een pas op de plaats. Vraag maar aan Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Sergio Agüero (Manchester City), twee gerenommeerde spitsen in de Premier League. Van Dijk vertelt even later blij te zijn met de aanstelling van Koeman. Wat hem betreft was de oud-trainer van onder andere Feyenoord, Ajax en PSV de ideale kandidaat. "Hij is tactisch zeer sterk", vindt Van Dijk. "Daarnaast is hij een teamcoach die spelers kan raken. Hij kan heel direct zijn." En dat is precies wat het Nederlands elftal nodig heeft, stelt Van Dijk. Koeman gaf maandag op de persconferentie te kennen dat zijn team meerdere speelstijlen moet kunnen beheersen. Van Dijk knikt bij die suggestie. "Als centrale verdediger ben ik het wel gewend om in meerdere formaties te spelen", vertelt Van Dijk. "Met Liverpool speel ik nu heel anders dan bij Southampton. We hebben vaak de bal. Dat is ook wat we willen. En als we de bal verliezen is het vól pressie. Dan moet je op de juiste positie staan, omdat er dan vaak veel ruimte achter de verdediging is. Daar moest ik in het begin even aan wennen." 'Ik probeer een goed voorbeeld te zijn. Dat heb ik eigenlijk altijd al proberen te doen.'