Virgil die rouwende scheidsrechter troost, oogst internationaal waardering

Om wat hij op het veld liet zien (hij scoorde in de extra tijd de 2-2 tegen Duitsland), maar ook voor en na afloop van de twee interlands van afgelopen weekend. Voor de wedstrijd tegen Frankrijk gaf hij tijdens het spelen van de volksliederen zijn trainingsjack aan de koukleumende Fieke, die aan de hand van Van Dijk het veld mocht oplopen.

Maandagavond, na de wedstrijd tegen Duitsland werd de aanvoerder van Nederland opnieuw geprezen: hij troostte de Roemeense scheidsrechter.

Ovidiu Haţegan hoorde in de rust van de wedstrijd dat zijn moeder was overleden. Hij had volgens Roemeense media gevraagd altijd op de hoogte te worden gehouden van haar gezondheidssituatie, zelfs tijdens de voetbalwedstrijd. Haţegan floot de wedstrijd uit, waarna hij op het veld tranen in zijn ogen kreeg. Van Dijk ­omhelsde de scheidsrechter toen hij hoorde wat er was voorgevallen.

Waardering Het gebaar leverde de Nederlandse international gisteren veel waardering op, vooral in Engelse media, waar het zelfs een heldendaad werd genoemd. In Engeland wordt Van Dijk gezien als een van de beste verdedigers van de competitie. Van Dijk zelf vond het niet zo’n bijzondere situatie. “Ik heb hem heel veel sterkte gewenst en gezegd dat hij een goede wedstrijd floot. Het is iets kleins wat ik kan zeggen”, zei hij maandag na de wedstrijd bij televisiezender Fox. Feit is wel dat zijn gedrag werd opgepikt door vele voetbalsites. In een klap is hij een echte leider, en aanvoerder van een plotseling weer relevant voetbalelftal.

