Vion gaat beelden tonen van bedwelmen slachtvarkens

Vion uit Boxtel is een van de grootste slachterijen ter wereld. Wekelijks worden er 300.000 varkens en 18.000 runderen geslacht. De dieren worden daarvoor eerst verdoofd. Bij varkens gebeurt dit door ze te bedwelmen met CO2. Volgens dierenorganisaties is deze methode stressvol en dieronvriendelijk.

Het filmen van het bedwelmen van varkens stuitte volgens de woordvoerster op technische problemen bij de opnames

Stichting Varkens in Nood pleit ervoor beelden te tonen van het volledige slachtproces. De stichting vermoedt dat consumenten deze werkwijze niet aanvaardbaar vinden en geen vlees meer zullen kopen als ze er bekend mee raken.

Vion heeft sinds kort twee filmpjes (Let op! Deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.) op zijn website staan, waarin het slachtproces van runderen en varkens wordt getoond. Bij de varkens is te zien dat ze de bedwelmingsmachine in worden geduwd en daar weer uitrollen. Wat er tussen die momenten gebeurt, is niet in beeld. Volgens Varkens in Nood maakt Vion zich hiermee schuldig aan misleidende reclame. De stichting heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Een woordvoerster van Vion zegt dat het bedrijf naar transparantie streeft en daarom de filmpjes van de slacht heeft gemaakt. Het filmen van het bedwelmen van varkens stuitte volgens de woordvoerster op technische problemen bij de opnames. Die beelden zullen alsnog gemaakt en getoond worden.

Directeur Hans Baaij van Varkens in Nood reageert verrast op de toezegging van Vion. "Als die beelden er inderdaad komen, vervalt onze klacht. Tot die tijd houden wij vol." De Reclame Code Commissie buigt zich half mei over de klacht.

