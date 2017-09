Vindicat verwelkomt recordaantal nieuwe leden

Het is een opsteker voor de vereniging, die afgelopen jaar zwaar onder vuur kwam te liggen vanwege de ontgroening. Afgelopen week werden zelfs de bestuursbeurzen van de universiteit opgeschort omdat corpsleden zich misdragen zouden hebben in een restaurant. Dit wordt nu onderzocht.

Vorig jaar werden 10 duizend studenten lid van een studenten- ge­zel­lig­heids­ver­e­ni­ging

Ontgroening of niet, ook de andere Nederlandse corpora waren deze zomer populair. Het Rotterdams Studenten Corps kreeg dit jaar 346 nieuwe leden, vorig jaar waren dat er 280. Het Leidse Minerva kreeg 464 nieuwe leden, tegen 427 in 2016. De corpora in Delft, Utrecht, Wageningen en Amsterdam draaiden ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren, hooguit enkele leden minder. In het totaal werden 2950 studenten dit jaar lid van een van de zeven corpora in Nederland.

Vorig jaar werden 10 duizend studenten lid van een studenten- gezelligheidsvereniging. De corpora zijn hiervan de grootsten. In katholieke universiteitssteden (Nijmegen, Tilburg, Eindhoven en Maastricht) zijn ook grote verenigingen ontstaan met een typische studentencultuur, maar die niet tot de traditionele corpora gerekend worden. In noordelijke studentensteden bestaan ook veel ‘katholieke evenknieën’ van het corps, al speelt die herkomst nu meestal geen rol meer. Er zijn in heel Nederland 47 verschillende gezelligheidsverenigingen met een studentikoze cultuur.

Ondanks dat de eisen aan de studie steeds hoger worden en er een leenstelsel is ingevoerd, steeg het aantal nieuwe leden vorig jaar met 1 procent bij alle studentenverenigingen. In totaal schreven zich 10 duizend studenten in. Ongeveer 8 procent van alle studenten aan universiteiten en hbo’s zijn lid, 42 duizend in totaal. Of die stijging dit jaar overal doorzet, kan de Landelijke Kamer van Verenigingen kan nu nog niet zeggen.

