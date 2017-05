Vindicat-student toch vervolgd voor mishandeling

Het ontgroeningsincident riep vorig jaar grote maatschappelijke verontwaardiging op. Hoewel de mishandeling op 25 augustus plaatsvond, werd pas een maand later, na meldingen bij het openbaar ministerie en de politie, bekend wat er gebeurd was. De ouderejaars was doelbewust op het hoofd van de ‘feut’ gaan staan, nadat de twee studenten een paar dagen eerder al ruzie hadden gehad. Waarom had de studentenvereniging zelf nog geen aangifte gedaan? Heerst er op die elitaire corpora een ‘zwijgcultuur’? Op 7 oktober deed Vindicat, inmiddels belaagd door de media, alsnog zelf aangifte. Het slachtoffer zelf deed dat pas op 26 oktober.

Het openbaar ministerie heeft meerdere getuigen gehoord en onderzoek gedaan naar de medische gevolgen voor het slachtoffer. “Een procedure die veel tijd kost maar nodig was om uiteindelijk de verdachte aan te houden en mee te confronteren. De verdachte is gehoord in maart”, aldus het OM. Het onderzoek loopt nog, een zittingsdatum is nog niet gepland.

Voorlopig is de 24- jarige student gewoon welkom op Vindicat

Stijn Derksen, de rector van Vindicat, vindt het “een goede zaak dat er voortgang is in het onderzoek”. Voorlopig is de 24- jarige student gewoon welkom op Vindicat. “Voor ons is hij pas schuldig als de rechter dat heeft bepaald.”

Het is niet de eerste keer dat ontgroeningspraktijken, meestal uitgevoerd binnen de beslotenheid van de sociëteit of het studentenhuis, voor de rechter komen. Meestal worden uiteindelijk taakstraffen opgelegd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2016 bij het lid van de Groningse studentenvereniging Albertus die een eerstejaars in sinterklaaspak had besprenkeld met lampenolie en hem vervolgens in brand stak. Het openbaar ministerie eiste een half jaar cel tegen deze student, maar omdat de feut zichzelf had aangeboden voor deze ‘stunt’(hij sprong in brandend pak in de gracht, maar had tegen die tijd al zware brandwonden), ging de rechter daar niet in mee.

Reflectie De Rijksuniversiteit Groningen zit erg in de maag met de misstanden bij Vindicat en Albertus en heeft aangekondigd de eerste ‘ontgroeningsvrije stad’ van Nederland te willen worden. Zo stellig klinkt Vindicat nog niet. “De Introductietijd wordt zeer kritisch bekeken”, reageert rector Derksen schriftelijk. “Door het jaar heen zijn wij constant in gesprek met leden, oud-leden en adviseurs om samen te werken aan een succesvolle en veilige introductie van onze vereniging. De gemeente, de RUG en de Hanzehogeschool kijken in dit proces kritisch mee. We zijn op dit moment bezig met een verenigingsbrede kritische zelfreflectie.” In juni spreekt Vindicat over de uitkomsten hiervan, en de toekomst van de ontgroening in Groningen, met de universiteit en hogeschool.

