Vincenzo Nibali hoeft nog maar een man in te halen, maar die geeft nog niet op

Met een serie aan aanvallen bakent Vincenzo Nibali het speelveld in de Ronde van Italië steeds verder af. Vandaag op de gevreesde Mortirolo reed de nieuwe nummer twee in het klassement zijn concurrent Primoz Roglic op bijna anderhalve minuut. Nog één man moet de Italiaanse hoop op de eindzege zien in te halen, maar Richard Carapaz blijft vooralsnog prima bij.

Nibali is gaandeweg deze Giro de man die de wedstrijd kleur geeft. Zondag zette hij zijn concurrenten al onder druk, vandaag deed hij hetzelfde in de zeventiende etappe van de Giro. De koninginnenrit, met oorspronkelijk beklimmingen van de Gavia als de Mortirolo, twee van de zwaarste klimmen in Italië (en in Europa).

Het was op die berg, waar mist en regen de beelden iconisch maakten, dat Nibali op 34 kilometer voor de finish besloot aan te vallen. De man die vorig jaar zijn Tour de France op Alpe d’Huez met een gebroken ruggenwervel moest beëindigen, nadat een toeschouwer tegen hem aan was geklapt, is eindelijk weer in de topvorm waarin hij voor zijn val was. Zijn manier van koersen zorgt vooralsnog voor spektakel. Eigenlijk maakte hij maar één fout, dat was toen hij zaterdag Carapaz weg liet rijden en de roze trui liet pakken. De Uruguayaan is ondanks de aanvalsdrift van Nibali nog steeds ruim leider, met 1.47 minuut op de Italiaan. Hij verloor mede dankzij twee ploeggenoten geen seconde.

De Gavia bleek uiteindelijk niet begaanbaar door te grote bergen sneeuw. De Mortirolo werd wel verreden. De col is gevreesd bij (amateur)wielrenners, maar kent verder geen geschiedenis. Alles van belang op het smalle voormalige smokkelpad is sinds 1990 gepresteerd op een fiets, toen de berg voor het eerst werd opgereden. Twaalf kilometer lang loopt de weg met gemiddeld 11 procent omhoog. Marco Pantani heeft drie kilometer onder de top een speciaal monument.

Hulp van motoren

Voor de Italianen is Vincenzo Nibali uiteraard de gewenste winnaar. Fotografen laten geen moment onbenut om een foto te nemen. Bauke Mollema, die overigens in de door zijn klappertandende ploeggenoot Ciccone gewonnen rit zelf knap opklom naar de vijfde plaats, klaagde zondag al over de alom aanwezige motoren rond de kopgroepen. Renners kregen voordeel door in de slipstream te gaan rijden. Wie de zwerm rond de groep-Nibali zag, begreep waar hij het over had. In de achtervolgende groep had Mollema juist geen enkel richtpunt.

In die achtervolgende groep zat ook Primoz Roglic, die op de Mortirolo niet kon volgen. Langzaam ziet hij zijn podiumplaats wegglippen. Hij staat nu derde. Ploegleider Addy Engels was realistisch na afloop bij Eurosport: “Je probeert hem op de klim te motiveren, je moet hem informeren. Maar het is zijn gevecht. Vooral tegen hemzelf. Want hij weet dat hij moet vechten. Nu moeten we eerlijk zijn: de besten reden voorop.”

Roglic moet kijken of hij kan volgen in de komende dagen, aldus Engels. Dat is een totaal andere uitgangspositie dan voor Nibali, de man die de Giro langzaam in zijn richting lijkt te sturen.