Viktor Orbán overtuigt zijn aanhang dat Hongarije in groot gevaar is

"Meneer de premier, u kwam aan en op dat moment begon de zon te schijnen!" De oudere vrouw die in het stadje Kisbér enthousiast op Viktor Orbán afstapt, bedoelt het duidelijk niet alleen letterlijk. Ze straalt.

Lees verder na de advertentie

Het campagnebezoek van de Hongaarse premier voor de verkiezingen van morgen is het hoogtepunt van haar dag. Daarin staat ze niet alleen. Waar Orbán opduikt wachten vrijwel altijd groepjes oudere vrouwen die hem bewonderend begroeten met een formeel, maar oprecht: "God heeft u gebracht!".

Volgens een recent onderzoek is een derde van alle stemmers op Orbáns partij Fidesz boven de zestig

Ouderen, vooral vrouwen, vormen de trouwe kern van Orbáns aanhang. Hij koestert hen. Daarom kregen alle gepensioneerden luttele weken voor de verkiezingen een financieel extraatje van de regering. Volgens een recent onderzoek van weekblad HVG en opiniepeiler Medián is een derde van alle stemmers op Orbáns partij Fidesz boven de zestig. Vaak wonen ze op het platteland en zijn ze gelovig en relatief laag opgeleid. Dat vrouwen in de meerderheid zijn, is niet zo gek: ze leven langer en twee derde van de Hongaren boven de 65 is vrouw. Het dorp is hun wereld. Dat maakt hen gevoelig voor de propaganda tegen asielzoekers waarop Orbán zijn verkiezingscampagne stoelt.

Wantrouwen Zijn rede is officieel geen verkiezingsspeech, maar de verkiezingen zijn wel het hoofdthema. Volgens Mária Szlovak, een vriendelijke, gedistingeerd uitziende zeventiger gaat Orbáns toespraak over vrijheid, nationale trots, buitenlandse vijanden en een sterk Hongarije. Orbán heeft voor rust en vertrouwen gezorgd. Hongarije is een veilig en schoon land Mária Szlovak Het is niet makkelijk om hier, tussen de tienduizenden regeringsaanhangers, iemand te vinden die wil praten. Journalisten worden met wantrouwen bekeken. Orbán is erin geslaagd zijn aanhang ervan te overtuigen dat de natie in gevaar is. De facebookpagina van de regeringspartij staat vol met commentaren als: "Word wakker, HONGAAR, je lot en je toekomst staan op het spel! Op naar de overwinning! Leve de Hongaren, leve Hongarije. ALLEEN FIDESZ!" Szlovak wil wel uitleggen waarom ze op de bijeenkomst is afgekomen. Orbán doet het gewoon fantastisch, vindt ze. "Hij heeft voor rust en vertrouwen gezorgd. Hongarije is een veilig en schoon land. We zijn niet rijk, maar we hebben het de afgelopen jaren beter gekregen. Mijn pensioen is ieder jaar gestegen, dat is echt wat waard." Ze bewondert hem al jaren: "Hij kwam altijd goed over en wist zich goed uit te drukken. Hij was in 1989 de eerste die durfde te zeggen dat de Russen het land moesten verlaten." Tekst loopt door onder de afbeelding Vier Hongaarse vrouwen brengen hun stem uit voor de parlementsverkiezingen. Volgens een recent onderzoek van weekblad HVG en opiniepeiler Medián is een derde van alle stemmers op Orbáns partij Fidesz boven de zestig. © REUTERS