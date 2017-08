Vijgenvakantie-ontbijtje of feestjam

Als het seizoen voor onze boom goed op gang is geeft hij bijna altijd zo veel vijgen dat je er allerlei andere dingen mee moet doen (weggeven, taarten bakken of jam maken) om niet de héle oogst door vogels en andere dieren op te laten eten. Vorig jaar leidden de weersomstandigheden tot een oogst van nul komma nul en waren vijgenvakantie-ontbijtjes niet aan de orde. We hebben toen erg genoten van de in betere tijden gekookte vijgenjam. Zeker. Toch een andere romantiek. Onze boom schijnt er dit jaar gelukkig weer veelbelovend uit te zien. Iedereen die een vijgenboom tot zijn beschikking heeft zou tenminste een páár potten vijgenjam moeten maken, al was het alleen maar om aan het slot van een feestelijk herfstetentje een lekker kaasje te begeleiden.

Ingrediënten voor ongeveer drie jampotjes • 1 kg verse, rijpe vijgen

• 1 citroen of 1 sinaasappel

• 500 g suiker (of wat minder als de vijgen héél rijp en zoet zijn)

• Desgewenst extra smaakmakers als gember(siroop),

• Een scheutje balsamico of port, wat kaneel, kruidnagel, of zelfs lavendel

Recept: Kook jampotten en deksels uit in sodawater, of geef ze een wasbeurt in de afwasmachine. Laat potten en deksels op een schone doek uitlekken en raak ze aan de binnenkant niet meer met uw vingers aan. Was (indien nodig) de vijgen, schillen is overbodig. Snijd de vijgen in stukjes en doe ze in een zuurbestendige pan. Rasp de schil van de citroen of sinaasappel. Pers de vrucht uit. Meng de geraspte schil met de vijgen. Sprenkel het citroen- of sinaasappelsap over de vijgen en strooi de suiker over het mengsel. Zorg dat u alles heel goed afdekt met een doek. Zet er desnoods nog een zeef of vergiet over om fruitvliegjes buiten te sluiten. Laat de vijgen zo een dag staan. Breng het vijgenmengsel - met desgewenst de extra smaakmaker(s) - aan de kook en laat het een klein half uur zachtjes pruttelen. Vul de potten (zorg dat de rand van de pot schoon blijft), schroef ze dicht en laat ze omgekeerd langzaam afkoelen, onder een dikke handdoek.

