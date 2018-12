Vijftig jaar geleden werd deze wereldberoemde foto gemaakt

"We hadden de hele weg afgelegd om de maan te onderzoeken", zei hij later. "Maar het belangrijkste is dat we toen de aarde hebben ontdekt." Voor het eerst kreeg de mensheid zicht op haar thuishaven: een opvallend kleurrijke bol in een zwart en leeg universum. Voor het eerst ook drong het besef door hoe kwetsbaar die thuiswereld is. Voor velen markeert deze foto het begin van het milieubewustzijn.

Lees verder na de advertentie

Gezagvoerder Frank Borman beschreef de leegte van de satelliet waarna elk bemanningslid delen van het schep­pings­ver­haal uit Genesis voorlas

De Apollo 8 was drie dagen eerder gelanceerd en zou de eerste bemande raket worden die los zou komen van aardse zwaartekracht. Het was een spannende missie. De Apollo 8 moest op het juiste moment precies genoeg afremmen om in een baan rond de maan te komen. Bij een kleine afwijking zouden de astronauten te pletter slaan of in het grote heelal verdwijnen. Het commandocentrum in Houston kon alleen maar afwachten totdat de capsule weer achter de maan tevoorschijn kwam.

Tijdens haar rondjes rond de maan gaf de bemanning een live verslag voor de Amerikaanse televisie. Gezagvoerder Frank Borman beschreef de leegte van de satelliet waarna elk bemanningslid delen van het scheppingsverhaal uit Genesis voorlas. Een belangrijke taak van de Apollo 8 was het uitzoeken van een landingsplaats voor de Apollo 11, ruim een half jaar later.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Nasa een maankrater (vooraan, vaag in beeld) een nieuwe naam gegeven: 'Anders' Earthrise'. Een echte aardopkomst is het natuurlijk niet: de stand van de maan is door de getijdekrachten gefixeerd waardoor de aarde er onbewogen aan de hemel staat. Het idee van een 'opkomst' ontstaat door de Apollovlucht.

Overigens had een onbemand Amerikaanse ruimtetoestel twee jaar eerder al een vergelijkbare foto gemaakt. Deze earthrise (in zwartwit, zonder bijbeltekst) maakte lang niet zo veel indruk.

Lees ook: