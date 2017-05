Vijfde verdachte gearresteerd vanwege aanslag Manchester

Politiemensen arresteerden de man in de plaats Wigan, 27 kilometer ten westen van het stadscentrum van Manchester. De politie zoekt nog uit wat in het pakketje zit. Het is nog onduidelijk waar de aangehouden man precies van wordt verdacht.

Eerder arresteerde de politie in Manchester drie mannen gearresteerd in verband met de zelfmoordaanslag waarbij maandagavond 22 mensen omkwamen. De dader had banden met Islamitische Staat, zei de Franse minister van binnenlandse zaken.

Gisteren werd al een 23-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de aanslag van Salman Abedi. Abedi (22) kwam uit een Libische familie en werd geboren in Groot-Brittannië. Hij groeide op in de zuidelijke wijken van Manchester en ging in de stad een tijd naar de University of Salford. De politie doorzocht gisteren zijn huis en blies daarvoor de deur op. Zijn buren kenden Abedi als een lange, dunne jongeman die weinig praatte en vaak traditionele islamitische kleding droeg.

Abedi had banden met IS en is waarschijnlijk ook naar Syrië gereisd, zei de Franse de minister van binnenlandse zaken Gerard Collomb. Zijn Britse collega Amber Rudd zei eerder vandaag al dat Abedi waarschijnlijk niet alleen handelde. Volgens Rudd was Abedi bekend bij de veiligheidsdienst. De minister zei niet verbaasd te zijn dat Islamitische Staat de verantwoordelijkheid van de aanslag opeiste. Ze vertelde de BBC dat Abedi onlangs was teruggekeerd uit Libië. Er wordt nog onderzocht hoe vaak Abedi reisde naar dit land, wat zou kunnen wijzen op deelname aan een terroristisch netwerk. Libië maakte een sterke toename mee van gewapende islamistische groepen sinds de val en dood van dictator Muammar Kadafi in 2011.

Ik heb onze vrienden heel duidelijk te verstaan gegeven dat dit niet meer moet gebeuren. Rudd stoorde zich aan Amerikanen die informatie over de aanslagpleger zouden hebben gelekt

Lek Rudd ergerde zich aan Amerikaanse overheidsfunctionarissen die volgens haar gevoelige informatie over Abedi aan de pers hadden gelekt. Het lekken zou het onderzoek kunnen verstoren en het verrassingselement verkleinen. "Ik heb onze vrienden heel duidelijk te verstaan gegeven dat dit niet meer moet gebeuren", zei Rudd. Het Verenigd Koninkrijk gaat 3800 militairen op straat inzetten om het land te beschermen tegen terroristische aanvallen, zei Rudd. De militairen worden gebruikt om te patrouilleren bij locaties zoals Buckingham Palace en het paleis van koningin Elizabeth in Londen. Premier Theresa May maakt dinsdagavond laat bekend dat het dreigingsniveau in het land is opgeschaald naar het hoogste niveau. De regering houdt sterk rekening met nieuwe aanslagen.

Twintig zwaargewonden Van de 64 mensen die maandagavond gewond raakten door de aanslag in Manchester verkeren er ongeveer twintig in kritieke toestand, zei een leidinggevende van de gezondheidszorg in Manchester. De zwaargewonden hebben schade aan belangrijke organen en ledematen opgelopen, liet hij weten. "Sommige mensen zullen erg lang zorg en steun nodig hebben. Dit zijn zeer ingrijpende verwondingen." Lees ook: De grote rouw moet nog komen in Manchester

