Vijf Tesla-fans over hun passie: Ik geloof gewoon niet dat Tesla omvalt

Inmiddels verliest Tesla elke seconde 90 euro. Vijf Nederlandse Tesla-fans geven hun mening over hun auto en de onzekere toekomst van het bedrijf van Musk.

Lees verder na de advertentie

Arthur Vermeulen (52) uit Hengelo: “Het zou doodzonde zijn als dit bedrijf omvalt. Maar oprichter Elon Musk is wel iets onomkeerbaars begonnen met de elektrische auto. Hij heeft bijgedragen aan de energietransitie die zo hard nodig is. Voor autoliefhebbers is de Tesla een feestje. Als ik nu in een fossiel stap – zo noemen we een auto met een benzinemotor – ook al is het een mooie BMW, het voelt alsof je 100 jaar terug in de tijd gaat. Je hebt bovendien in een Tesla het idee met iets bijzonders onderweg te zijn. Een gamechanger, dat is ook prettig. Ik was de tiende Tesla-rijder op de Nederlandse wegen, in het begin waren we een verschijning. Heel apart als mensen zich in hun auto omdraaien om nog een foto of filmpje van je te maken. Je ziet ze nu vaker op de weg. Het opladen is geen probleem. Ik ben ermee naar Kroatië gereden, naar Frankrijk, naar Spanje, Italië, Engeland. Naar Kroatië zelfs 1400 km in een dag teruggereden, 5 keer een halfuurtje bij een supercharger gestopt.”

Jesper Weiland (34) uit Didam: “Mijn collega en ik hebben tegelijk model S gekocht in 2015 voor 90.000 euro. Elektrisch rijden is heerlijk, soepeltjes, je hoeft niet te schakelen. Geen herrie, geen stank. De permanente internetverbinding van de Tesla zorgt dat de routeplanner vanzelf wordt geupdate. Ik zie deze auto als een dure gadget, ik heb ook graag een hele mooi laptop. Ik erger me wel aan mensen die allerlei misverstanden over de Tesla de wereld in helpen. Dat je een probleem hebt met een tekort aan oplaadpalen bijvoorbeeld en dat het daarom een auto is die je alleen in de stad kunt gebruiken. Onzin. Ik rijd 35 tot 40.000 km per jaar en ik heb dat probleem nooit.”

Elja Trum (40) uit Wijchen: “Ik rijd nog geen Tesla, maar in april 2016 heb ik mijn reservering voor de nieuwe Tesla model 3 geplaatst en 1000 euro aanbetaald. Ik ben nu aan het sparen voor de koop straks. Ik heb twee weken geleden wel al een proefrit gemaakt. Er is een Amerikaan die met het model 3, dat nog niet in Europa te krijgen is, op dit moment hier rondtrekt. Hij was in Breukelen, ik ben er met een collega heengegaan. Tien minuten zelf gereden, echt zo vet. In vijf seconden naar 100 kilometer per uur. Het is een coole sportauto, dus niet een geitenwollensokken ding. Dat zou mij niet aanspreken. Ik koop hem ook niet speciaal voor het milieu, maar dat is wel een mooi extraatje.”

Jaap de Vries (58) uit Drachten: “Ik ben nu in Valencia op vakantie, ja, met de Tesla. Ik lease mijn model S voor 1495 euro per maand. Ik wil volkomen elektrisch rijden, vanwege het milieu. Het is een superauto. En nee, geen enkel probleem met de actieradius. We reizen op de bonnefooi naar waar het mooi weer is. Je kunt 2,5 a 3 uur achter elkaar doorrijden en dan stop je bij een supercharger van Tesla. Die zijn goed bereikbaar ook in Frankrijk en Spanje. Even kleine pauze, van minuut of 20, en dan rij je weer door. In een gewone benzineauto stop je toch ook af en toe? En de Tesla-stations zijn altijd rustig gelegen bij een hotel of een restaurant. Heel wat anders dan zo’n vies, hectisch Frans tankstation.”