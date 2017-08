Vijf terroristen doodgeschoten na tweede aanslag in Cambrils

De vermoedelijke terroristen zouden bomgordels hebben gedragen. De politie liet weten dat de situatie in de plaats die ten zuiden ligt van Barcelona onder controle is. De gewonden in Cambrils zijn zes burgers en een politieagent. Een van de aanvallers raakte ook gewond maar overleed later. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de tweede aanslag in Spanje. Dat meldt het ministerie van buitenlandse zaken vrijdag.

Volgens de Spaanse politie is er een verband tussen het incident in Cambrils en de aanslag eerder in Barcelona. Daar vielen dertien doden toen met een busje werd ingereden op het publiek op de Rambla in het toeristencentrum van de hoofdstad van Catalonië. Ook raakten zeker honderd mensen gewond, onder wie volgens het ministerie van buitenlandse baken in ieder geval drie Nederlanders. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

Op de chauffeur van het bestelbusje wordt nog jacht gemaakt. Er zijn door de Catalaanse politie tot nu toe twee mensen gearresteerd in verband met de aanslag in Barcelona. Dat gebeurde in Ripoll en Alcanar. Het gaat om een Marokkaan en om een Spanjaard, die afkomstig is uit de Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Geen van beiden was de bestuurder van het busje en een van hen zegt niets met de aanslag te maken te hebben. Zijn paspoort zou zijn gestolen.

In Alcanar vond ook nog een explosie plaats in een woning waar volgens de politie explosieven werden gemaakt. Eén iemand kwam daarbij om het leven en een ander raakte gewond. Ook hier vermoedt de politie een link met de terroristische incidenten in Barcelona en Cambrils.

Tot slot werd een man doodgeschoten die in het westen van Barcelona twee agenten aanreed die hem wilden aanhouden. Er is geen bewijs dat hij te maken had met de terreurdaad in het centrum.

