Vijf minuten van tevoren aankakken moet verleden tijd zijn bij Nederlandse tennissers

Kiki Bertens had er geen zin in. Richel Hogenkamp ook niet. Arantxa Rus evenmin. Dus moest Fed Cup-captain Paul Haarhuis de nummer 195, 322 en 733 van de wereldranglijst oproepen voor het uitduel volgende maand tegen Australië. Vooruit, Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine en Michaëlla Krajicek wilden wel, samen met dubbelspeelster Demi Schuurs.

Jacco Eltingh, technisch directeur bij de tennisbond KNLTB, ziet dat in de toekomst graag anders. Al hadden de beste speelsters van Nederland een goede reden: de reis naar Australië is een vervelende onderbreking van het gravelseizoen. Toch moet er meer te kiezen zijn. Eltingh wil dat één op de 25 spelers in de mondiale top-100 een Nederlander is. En dat de vijver aan talent achter die groep, veel groter wordt.

Sinds Eltingh in juni vorig jaar het stokje overnam van Jan Siemerink als technisch directeur van de tennisbond, is hij als een wervelwind vol ideeën over het tennis in Nederland geraasd. Op het nationaal trainingscentrum in Almere gaf hij deze week een update over de stand van zaken. De bond heeft onder meer geïnvesteerd in een nieuw systeem waarbij spelers verrichtingen op de baan beter kunnen meten. In de hal monitoren tien camera's vanuit verschillende richtingen de bewegingen van de tennissers. Langs de kant staat een scherm waarop ze een rally kunnen terugkijken. Alles wordt opgeslagen: hoeveel rotaties de bal maakt, waar de bal terecht komt, welke hoek de arm bij de service maakt, enzovoorts. De spelers krijgen de informatie mee naar huis voor verdere analyse.

Eén coach die een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het tennis in Nederland, Sven Groeneveld, heeft hij nog niet te pakken gekregen. Het is een grote wens van Eltingh om de voormalige coach van Maria Sjarapova, die sinds kort geen werk meer heeft, terug naar Nederland te halen. "Er is nog geen contact geweest. Ik twijfel ook of hij ervoor open staat. Sven heeft zich in het verleden weinig met het Nederlandse tennis bemoeid. Maar ik heb hem er natuurlijk graag bij."

Kennis is er wel, maar gaat soms verloren. Eltingh heeft daarom vijftien oud-spelers uit de top-100 een verkorte trainerscursus aangeboden. Hij deed er zelf ook aan mee. En nee, dat vond hij niet raar als technisch directeur. "Ik heb er geen seconde aan getwijfeld of ik daar wel of niet aan mee zou doen. Ik wil gewoon meer weten van mijn vak."

Het systeem met video-analyse is een klein onderdeel van een groter plan: meer tennissers bij de mondiale top. Dat is een wens die de bond al jaren koestert, maar nooit waarmaakt. Na het afscheid van de gouden generatie met Richard Krajicek in de jaren negentig zijn uitschieters op grandslamtoernooien door Nederlanders zeldzaam geworden.

Predicaat

Een ander plan waar hij mee bezig is, is het certificeren van de tennisscholen. Nu is het zo dat iedere tennisvereniging zich een opleidingsinstituut mag noemen, ongeacht de kwaliteit. Eltingh wil de scholen die de beste kwaliteit leveren een predicaat geven. Het gedachtengoed van de bond en dat van de privéscholen moet daarmee beter overeenkomen. Nu is er nog veel wantrouwen vanuit de scholen, die geen zin hebben in bemoeienis of regels vanuit de bond. Eltingh wil dat gevoel weghalen, zodat er weer wordt samengewerkt.

De technisch directeur wil geen 'lifestyletennissers' meer zien die maar wat aanrommelen. Dat zijn geen goede voorbeelden voor jong talent. Wie komt trainen, is een half uur voor de start aanwezig. Vijf minuten van tevoren aankakken moet verleden tijd zijn. Dat zijn in ieder geval de regels voor de talenten die bij de bond trainen in Almere. Op hoe het er op de scholen in de regio aan toe gaat, heeft Eltingh geen zicht. Maar hij hoopt dat de bond en de scholen op één lijn komen. En dat er dan eindelijk, na lange tijd, weer een succesvolle generatie opstaat die aan de top kan komen.