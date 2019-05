Vijf doden na crash tussen twee watervliegtuigjes in Alaska

De twee toestellen - één met elf, de ander met vijf mensen aan boord - stortten neer in de George Inlet, zo laat Kustwacht-woordvoerder Jon-Paul Rios weten. Het gaat om opvarenden van een cruiseschip die een rondvlucht hadden geboekt. Over hun identiteit is nog niks bekend.

Lees verder na de advertentie

Volgens Taquan Air, eigenaar van het grootste watervliegtuig, zijn de piloot en 9 passagiers in veiligheid gebracht. Eén passagier wordt nog vermist. Het toestel was op de terugweg van een excursie naar de Misty Fjords, een nationaal monument, op het moment van de crash, aldus Taquan.

Volgens de kustwacht konden in totaal 10 inzittenden uit het water in de baai worden gered. Zij moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Drie zouden er ernstig aan toe zijn, zo meldt ABC News. In eerste instantie was sprake van zes vermisten. Met verschillende kleine boten en een helikopter werd er naar ze gezocht. Inmiddels zijn er vijf lichamen geborgen en wordt er nog naar één inzittende gezocht.