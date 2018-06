Vijf doden bij schietpartij op krantenredactie in Maryland

De omgekomen slachtoffers zijn allen redacteuren van de krant. Volgens de politie is de man die het vuur zou hebben geopend in het gebouw van Capital Gazette gepakt. Het gaat om een blanke man van 38 jaar, door de politie geïdentificeerd als Jarrod W. Ramos. In het gebouw is ook een explosief gevonden, maakte de politie bekend. Dat is door bomspecialisten onschadelijk gemaakt.

Volgens een hulpsheriff waren de eerste agenten al na een minuut ter plaatse. "Ik denk dat we veel levens hebben kunnen redden omdat we zo snel in het gebouw waren."

Motief

Waarschijnlijk gaat het om een bewuste aanval op de Capital Gazette. Er zouden al eerder bedreiging zijn binnengekomen bij de redactie. Op de eigen website meldt de krant dat de man die is aangehouden al een tijd ruzie had met de Capital Gazette. In 2012 klaagde hij de krant en columnist Eric Hartley aan voor laster omdat die laatste in juli 2011 over een rechtszaak tegen de dertiger wegens intimidatie had geschreven. De klacht werd zowel in eerste aanleg, als uiteindelijk ook in beroep eind 2015 afgewezen.

De gouverneur van Maryland Larry Hogan zei 'helemaal kapot te zijn' na het horen van de tragedie bij de krant, een van de oudste in de VS en eigendom van The Baltimore Sun.

De politie ging ook naar zusterkrant The Baltimore Sun, maar daar was niks aan de hand. Het pand van Capital Gazette is ontruimd en wordt nog doorzocht. Volgens CBS News is de explosievenopruimingsdienst opgetrommeld om een aangetroffen pakket te inspecteren.

Een van de journalisten die aan het werk was reageerde via Twitter op de schietpartij. "Er is niets verschrikkelijker dan te horen dat verscheidene mensen worden neergeschoten terwijl jij onder je bureau zit en hoort dat de schutter herlaadt", twitterde getuige Phil Davis.