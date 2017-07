Vijf doden bij aanslag op Tempelberg

De Israëlische autoriteiten sloten na de aanslag de Tempelberg af voor moslims die daar iedere week samenkomen voor het vrijdaggebed. Dat gebeurde voor het eerst in decennia. Gewoonlijk komen er duizenden gelovigen bidden. De omgeving werd onderzocht op sporen en eventueel achtergebleven wapens.

De groot-moefti van Jeruzalem riep gelovigen op zich niets aan te trekken van de afsluiting en werd daarop zelf aangehouden. Honderden moslims verzamelden zich bij de poorten van de Oude Stad om daar te bidden.

De Tempelberg is de heiligste plaats in het joodse geloof

De Palestijnse president Mahmoud Abbas veroordeelde de aanslag, maar zei wel dat de afsluiting van de Tempelberg gevolgen kan hebben. De schietpartij is nog niet opgeëist. De Palestijnse islamistische groep Hamas, die de Gaza-strook bestuurt, prees de daders wel.

De drie schutters openden het vuur zodra ze aankwamen op de Tempelberg. Daarna vluchtten ze naar een van de moskeeën op het complex. De mannen waren niet bekend bij de geheime diensten.

De gedode agenten waren Israëlische arabieren, uit de gemeenschap van druzen in het noorden van Israël. Een derde agent raakte licht gewond. Sinds 2015 is er een golf van aanslagen op straat gaande in Israël. Die leek de laatste tijd juist wat af te nemen.

De Tempelberg, Haram al-Sharif voor moslims, is de heiligste plaats in het joodse geloof. In de islam komt deze plaats direct na de heilige plaatsen Mekka en Medina.

