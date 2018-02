Vijf bijzondere en onbekendere Olympische kanshebbers

Eve Muirhead (27): Liefhebber van curling, golf en doedelzak

Lees verder na de advertentie

© EPA

De bezem stuk slaan, dat was not done in de keurige curlingsport. Toch deed Eve Muirhead (27) het tijdens haar olympisch debuut in 2010 in Vancouver. De 27-jarige Schotse sloeg na een slechte veegbeurt tegen Denemarken uit teleurstelling met de bezem op het ijs. Daarbij brak de stok en dat kwam haar op veel kritiek te staan.

Inmiddels weet Muirhead wel beter. In Pyeongchang doet ze voor de derde keer mee aan de Winterspelen. Inmiddels heeft de atlete, ook een fervent golfer en doedelzakspeelster, veel prijzen behaald. Met Schotland won ze twee Europese titels en het wereldkampioenschap. Haar grootste triomf vierde ze op de Spelen van Sotsji in 2014. In de wedstrijd om het brons tegen Zwitserland bezorgde Muirhead met de laatste steen Groot-Brittannië de bronzen medaille.

Eve's vader Gordon was een gerespecteerd curler en besmette het hele gezin met het virus

Dat Muirhead aan curling doet is niet verbazingwekkend. Haar vader Gordon was een gerespecteerd curler en besmette het hele gezin met het virus. Eve's broers Thomas en Geir zijn geselecteerd voor het olympisch mannenteam. De kans is groot dat de zus samen met een van haar broers in actie komt. Voor het eerst strijden er in Zuid-Korea ook gemengde curlingteams om eremetaal.

Het Britse curling is een volledig Schotse aangelegenheid. Schotland geldt als de bakermat van de curlingsport, met de Royal Caledonian Curling Club (opgericht in 1838) als overkoepelend orgaan. In de ambitie van Groot-Brittannië om in Pyeongchang vier tot tien medailles te halen speelt het curling een voorname rol. In Sotsji, waar de Britten in totaal vier keer het erepodium haalden, hadden de curlers een groot aandeel, met zilver voor de mannen en brons voor de vrouwen. In het Gangneung Curling Centre hebben beide teams maar een doel: goud. In de afgelopen vier jaar kreeg de curlingbond 5,6 miljoen pond van UK Sport, het Britse NOC-NSF.