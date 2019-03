Vijf aanhoudingen na vechtpartij op Urk, burgemeester roept op tot kalmte

Behalve twee mannen van 18 en 21, werd woensdag een jongen van 14 aangehouden op verdenking van mishandeling. Ook hield de politie twee personen aan op de toegangswegen naar het dorp. Agenten stonden bij die wegen uit angst voor relschoppers van buiten.

Burgemeester Pieter van Maaren (CDA) riep inwoners op om ‘binnen te blijven en niet achter sensatie aan te gaan’. Hij sprak zijn verbazing uit over de jonge leeftijd van de veertienjarige verdachte en riep ouders op met hun kinderen te praten over het gevecht en de oproepen die circuleren op sociale media om opnieuw met elkaar op de vuist te gaan.

De onrust op Urk ontstond toen een grote groep jongeren zich verzamelde bij de snackbar en vervolgens naar een huis trok van een achttienjarige Urker. Daar begon een gevecht en daarbij raakte een van de bewoners in haar eigen huis licht gewond. Daarvoor hoefde zij niet naar het ziekenhuis. Wel was het geweld van dien aard, dat agenten hulp moesten inroepen van omliggende korpsen en de wapenstok moesten gebruiken.

Relationele sfeer

Volgens de politie ligt aan het gevecht mogelijk een conflict ten grondslag in de relationele sfeer, maar het onderzoek loopt nog. De gemeente zegt in een verklaring dat de zoon van het gezin betrokken was bij een ruzie met een grote groep jongeren. Zij zouden daarna bij hem thuis verhaal zijn komen ­halen.

Voor het gezin is een inzamelingsactie opgezet door mensen in het land, om hen te ondersteunen. Er is inmiddels meer dan drieduizend euro opgehaald. Hoewel de burgemeester zei dat de onrust voorbij is en dat er op Urk niks meer te zoeken is, circuleren op sociale media oproepen om donderdagavond naar Urk te komen voor een nieuwe vechtpartij.