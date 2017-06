Vijf aanhoudingen aanslag Teheran, daders waren Iraniërs

Bij de twee aanslagen drongen vier terroristen verkleed als vrouw het parlementsgebouw binnen en aan de zuidrand van de stad beschoten vier anderen het mausoleum van de ayatollah. Een terrorist blies zichzelf bij het Iraanse parlement op, de drie anderen werden doodgeschoten. Het hoofd van de nationale veiligheidsraad maakte later bekend dat de daders van Iraanse afkomst waren.

De Revolutionaire Garde heeft Saudi-Arabië ervan beschuldigd achter de dodelijke aanslagen in Teheran te zitten. “De terroristische aanslagen zijn slechts een week na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan onder meer Saudi-Arabië gepleegd. Saudi-Arabië steunt terroristen. Dat Islamitische Staat de aanslagen heeft opgeëist, bevestigt ons vermoeden dat het land betrokken is bij deze meedogenloze aanvallen”, aldus de verklaring. De Revolutionaire Garde zei bovendien wraak te willen nemen op IS en diens bondgenoten.

Saudi-Arabië liet weten niets met de aanslagen van doen te hebben. “Er is geen enkel bewijs van onze betrokkenheid”, zei minister van buitenlandse zaken Adel Al-Jubeir. “We veroordelen terroristische aanslagen, waar ze ook ter wereld plaatsvinden. We veroordelen de moord op onschuldige burgers eveneens.” Hij benadrukte dat Saudi-Arabië niet weet wie verantwoordelijk is voor de terroristische aanvallen.

Parlementariërs zijn niet gewond geraakt, doordat de terroristen een deel van het complex binnendrongen waar op dat moment geen volksvertegenwoordigers aanwezig waren. Bij het mausoleum slaagde een dader er in zijn explosief af te laten gaan. Een ander werd doodgeschoten. Twee terroristen werden gearresteerd.

