Vietnam zet topbestuurder plots op straat

Thang was daarna minister van transport en lid van het Politburo, het hoogste orgaan van de Communistische Partij. Het is zeer ongebruikelijk dat een bestuurder van dat niveau in Vietnam zo bruusk opzij wordt gezet. Kenners van de Vietnamese politiek plaatsen de stap in het kader van de strijd tegen de corruptie door de Communistische Partij.

Lees verder na de advertentie

De partij zelf noemt corruptie niet als reden voor het afzetten van Thang, die ook de hoogste politieke functie bekleedde in Ho Tsji Minhstad, het voormalige Saigon. In de verklaring is wel sprake van grote verliezen bij PetroVietnam, onder meer door een deal met de Ocean Bank. Die zou niet volgens de regels zijn verlopen. Thangs vertrek kan strafrechtelijke vervolging makkelijker maken.

Het is zeer ongebruikelijk dat een bestuurder van dat niveau zo bruusk opzij wordt gezet

Uitgesproken Thang was een uitgesproken bestuurder, bekend om zijn directe commentaar in gevoelige kwesties. Hij leidde eerder verschillende andere staatsbedrijven. Maar met zijn optreden bij PetroVietnam zou hij volgens de partij hebben gezorgd voor 'ergernis bij bestuurders, partijleden en het volk'. In 2015 is een andere topman van het olie- en gasbedrijf gearresteerd en tegen nog drie bestuurders van het bedrijf is een onderzoek ingesteld. Vietnam kent al jaren een sterke economische groei, waarin de olie-export een grote rol speelt. Corruptie in de hoogste politieke rangen is daarbij een probleem dat ook door de partij wordt erkend.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.