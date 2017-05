Vietnam bloeit door het geld van migranten

Met grote stappen loopt Nguyen Huy Truong naar de vitrinekast in de hoek van de kamer. Daar bewaart hij namelijk het certificaat dat bewijst dat zijn oudste dochter, Thu, de beste studente was van haar klas. Truong was zo trots dat hij het certificaat nauwkeurig inlijstte en het bewaart als ware het een zeldzaam familieportret.

Thu (23) verhuisde enkele maanden geleden naar Japan. Daar zal ze spoedig geld verdienen voor haar familie in Vietnam, vertelt Truong in zijn eenvoudige woning aan de rand van Hanoi. "Ik hoop dat ze spoedig geld naar huis stuurt, zodat haar jongere zus en broer kunnen doorstuderen."

Naar schatting 3 tot 4 miljoen Vietnamezen wonen buiten het eigen land. Veel van hen zijn na de Vietnamoorlog voorgoed vertrokken. Anderen, zoals Truongs dochter, emigreerden voor bepaalde tijd om in het buitenland te werken. Beide groepen sturen geregeld geld naar Vietnam om hun familie financieel bij te staan. In 2016 ging het in totaal om bijna 8,5 miljard euro.

Snelgroeiende economie

Die geldzendingen zijn gelijk aan 4,5 procent van Vietnams bruto nationale product en komen in de snelgroeiende economie van het land terecht. Vietnam staat daarin niet alleen. Ook in bijvoorbeeld De Filippijnen, Burma, China en India - landen met een grote overzeese populatie - wordt de economie aangesterkt door geld afkomstig van familie in het buitenland.

Truong (49), elektricien, moest 10.000 Amerikaanse dollar betalen om Thu voor zes jaar in Japan te krijgen; geld voor een taalstudie en voor een organisatie die haar bijstaat. "De helft daarvan was mijn spaargeld, de andere helft heb ik van de bank geleend", vertelt Truong. "Ik reken erop dat ze eerst die 10.000 dollar terugverdient en dan geld voor de studie van haar broer en zus naar huis stuurt."

Het aantal geld­in­zen­din­gen uit het buitenland nam de afgelopen jaren in Vietnam flink toe

In Vietnam, een van de snelst groeiende economieën ter wereld, nam het aantal buitenlandse geldzendingen de afgelopen jaren flink toe. In 2001 ging het nog om grofweg 1 miljard euro, aldus cijfers van de Wereldbank. In 2015 was het ruim 12 miljard. Vorig jaar daalde dat echter naar 8,5 miljard. Volgens experts was de daling een gevolg van een hogere rente in de Verenigde Staten, waar het merendeel van de Vietnamese emigranten woont, en door onzekerheid vanwege het geannuleerde vrijhandelsverdrag tussen de VS, Vietnam en tien andere landen.

De oudste zoon van Trang Tran woont al vijf jaar in het buitenland. Aanvankelijk in Japan, sinds augustus in Australië. "Toen hij in Japan zat stuurde hij ons maandelijks 800 Amerikaanse dollar. In totaal ontvingen we ongeveer 30.000 dollar", vertelt Tran, die met haar echtgenoot een motorgarage buiten Hanoi runt. Het geld dat haar zoon in het buitenland verdient, is bedoeld voor de studie van haar tweede zoon en om het familiebedrijf uit te breiden.