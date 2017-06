Viermaal levenslang in Passageproces

In lijn met de strafeis en de eerder opgelegde straffen kregen Dino S., Jesse R., Mohammed R. en Siegfried S. te horen dat zij de rest van hun leven achter tralies zitten. Dino S. wordt gezien als het kopstuk en de opdrachtgever. De andere drie waren als huurmoordenaar betrokken bij diverse criminele afrekeningen en pogingen daartoe in het dossier, dat draait om zeven onderwereldmoorden en een reeks plannen voor liquidaties tussen 1993 en 2006.

Lees verder na de advertentie

Kroongetuige Fred R., die tijdens het hoger beroep overliep naar justitie en wiens afgelegde verklaringen door het hof geloofwaardig werden genoemd, kreeg conform de eis veertien jaar celstraf. Als hij niet uit de school was geklapt, had het OM het dubbele geëist. Door zijn verklaringen kon eind 2014 Willem Holleeder worden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij criminele afrekeningen.

Omdat R. al meer dan twee derde van zijn straf in de cel heeft doorgebracht, is hij per direct vrij man. Willem Holleeder wordt in een apart proces vervolgd.

Het Passageproces is met ruim 150 zittingsdagen, 600 ordners, tien verdachten en zeven moorden een voor Nederland ongekend grote strafzaak. Met de uitspraak in hoger beroep wordt weer een lang hoofdstuk in het dikke boek afgesloten.

De zaak is niet alleen groot en berucht, maar ook bijzonder ingewikkeld, onder andere door de inzet van twee kroongetuigen. Lees hier hoe het ook alweer zit met de zaak.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.