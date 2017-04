Vier vragen over de aanval in Syrië

Dinsdagochtend vroeg werd de door rebellen bezette stad vanuit de lucht door vermoedelijk drie bommen geraakt, stellen oppositieactivisten. Een arts die ter plekke slachtoffers behandelde meldde via Twitter dat het zenuwgas sarin was gebruikt. Om de ramp compleet te maken werd een van de ziekenhuizen waar slachtoffers terecht kwamen later getroffen door een andere bom. Bij de aanval vielen 58 doden, volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Tientallen anderen raakten gewond.

Verse lijken met schuim rond de mond. Gestikte kinderen met vernauwde pupillen. Nog levende slachtoffers die moeizaam ademhalen. Die beelden en video’s kwamen via sociale media naar buiten na een aanval op de stad Khan Sheikhoun in het noorden van Syrië vandaag. De gruwelijke symptomen wijzen op een bombardement met chemische wapens.

Wie heeft dit gedaan?

Dat is nog onduidelijk, maar het regeringsleger van Bashar al Assad heeft de schijn tegen. De aanval is volgens ooggetuigen vanuit de lucht gepleegd. Rebellengroepen in Syrië en terreurbeweging Islamitische Staat beschikken niet over gevechtsvliegtuigen en vallen daarmee af als mogelijke dader. IS is niet actief rond de stad.

Het Syrisch leger heeft wel gevechtsvliegtuigen, die het ook inzet tegen rebellen. Tijdens de al zes jaar durende oorlog hebben Syrische gevechtsvliegtuigen al vaker expres burgerdoelen aangevallen in rebellengebied, stelt onder meer Amnesty International. Daarnaast heeft het regeringsleger een motief: Khan Sheikhoun ligt zo’n vijftien kilometer ten noorden van het gebied dat het regeringsleger van president Assad in handen heeft. Zijn troepen proberen op te rukken richting de stad. Niettemin ontkent de regering van Assad deze aanval te hebben uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is dat de Russische luchtmacht achter deze aanval zit. Ook zij zijn met gevechtsvliegtuigen actief boven Syrië en steunen Assad bij het bestoken van rebellengroepen. De Russen ontkennen echter iets met de aanval te maken te hebben. Ook de VS en Europese machten bombarderen doelen in Syrië. Hun bommen zijn echter vooral gericht tegen terreurbeweging IS.