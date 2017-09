Vier minuten om een schuilplaats te zoeken voor de Noord-Koreaanse raket - maar waar?

Veel tijd om een schuilplaats te zoeken was er niet. Op het moment dat militaire inlichtingendiensten de lancering ontdekten, om zeven uur ’s ochtends lokale tijd, duurde het nog maar vier minuten tot de Hwasong-12-raket het Japanse luchtruim bereikte. En de inlichtingendiensten waren er snel bij, want drie minuten na de lancering bij het vliegveld van Pyongyang verstuurde de Japanse overheid al een waarschuwing.

De burgers van Hokkaido werden geïnformeerd via televisie, berichten op hun mobiele telefoon, luidsprekers en sirenes. Zelfs in het strak georganiseerde Japan verliep niet alles volgens het boekje: in een aantal gemeenten deden de luidsprekers het niet en de treinen op Hokkaido werden stilgezet, wat tot vertragingen leidde – een zeldzaamheid in Japan.

Grote paniek brak er niet uit. Persbureaus signaleerden hier en daar ouderen die over straat liepen, op zoek naar een schuilplaats. Maar veel mensen lieten hun rust niet verstoren door de mededeling dat er een Noord-Koreaanse raket over hun hoofd zou vliegen, op een hoogte van 770 kilometer. Dat is heel veel hoger dan vliegtuigen vliegen, rond de tien kilometer, maar nog niet zo hoog als de baan van intercontinentale raketten. Die kunnen boven de duizend kilometer komen. De Hwasong-12 landde ongeveer tien minuten na het verlaten van het Japanse luchtruim ruim tweeduizend kilometer naar het oosten in zee.

'Binnen blijven'

Waar de inwoners van Hokkaido ondertussen moesten schuilen, was niet helemaal duidelijk. Bij een vorige Noord-Koreaanse raketproef, op 29 augustus, raadde de overheid nog aan een stevig betonnen gebouw op te zoeken. Daar kwam destijds kritiek op, omdat voor veel inwoners van het relatief dunbevolkte eiland zo’n gebouw helemaal niet in de buurt te vinden is. Deze keer was de mededeling dat mensen binnen moesten blijven, in een stevig gebouw of anders gewoon in huis en dan bij voorkeur in de kelder.

Had Japan de raket niet gewoon uit de lucht kunnen schieten? Dat was wel mogelijk, volgens een woordvoerder van de Japanse zelfverdedigingsmacht – het land heeft officieel geen leger. Maar het was duidelijk dat de raket ver over alles en iedereen heen vloog, hem neerhalen zou alleen maar risico’s opleveren.

Overigens betwijfelen kenners of Japan wel de apparatuur heeft om een raket op die hoogte neer te halen. Het Aegis-antiraketsysteem moet dat wel kunnen, maar dat is op schepen gemonteerd en die liggen niet altijd op de goede positie. De Patriot-systemen, die vooral bij grote steden staan, zijn gericht op raketten in een veel lagere koers.

Dit was de tweede keer in korte tijd dat een Noord-Koreaanse raket over Japans grondgebied vliegt, en beide keren over dezelfde regio. Volgens inwoners ontstaat er zo wel enige gewenning, mensen merken dat er toch niets gebeurt. Noord-Korea heeft eerder een raket over Japan heen geschoten, in 2009.

