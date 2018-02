Vier lastige vragen aan Beatrijs Ritsema

Heeft u macht in uw functie en wordt die bedreigd? Lees verder na de advertentie “Nee. In mijn rubriek ‘Moderne manieren’ vervul ik een orakelfunctie: je gooit er een vraag in en je krijgt antwoord. Voor de krant worden alle vragen geanonimiseerd, daardoor zou ik ook nooit macht kunnen aanwenden om iemand te schande te maken. De enige macht die ik zou kunnen hebben, is autoritatief. Mensen wenden zich tot mij omdat ze bijvoorbeeld hun gelijk willen halen, voor zichzelf of voor hun omgeving. Mijn advies is vrijblijvend, er zijn geen sancties, iedereen kan het naast zich neerleggen. Mensen hechten alleen waarde aan mijn woorden omdat ik als deskundige een zekere autoriteit heb opgebouwd. Die macht koester ik door er nooit de kantjes vanaf te lopen.” Mijn advies is vrijblijvend, iedereen kan het naast zich neerleggen

Welke hoop hebt u opgegeven? “Hoop wordt vaak als iets positiefs gezien, kijk naar een uitspraak als: ‘Hoop doet leven’. Ik vind ‘hoop’ een nutteloze geestesgesteldheid. ‘Ik hoop dat je slaagt voor je rij-examen’; dit soort uitspraken zijn clichés waar je in de communicatie verder geen aandacht aan hoeft te besteden. Ik geef de voorkeur aan ‘wens’ of ‘verlangen’, woorden die vergelijkbaar zijn met ‘hoop’ maar een actievere connotatie hebben. ‘Wensen’ en ‘verlangen’ duiden op een vitale emotie die aanzet tot activiteit. Wie hoopt kan slechts afwachten, bijvoorbeeld hopen op een prijs in de Lotto. Iemand die een prijs verlangt of wenst, zal nooit loten kopen, want die is na een kleine kansberekening tot de conclusie gekomen dat dit zinloos is.”

Hebt u een hekel aan contant geld? “Nee, ik houd van contant geld. Er wordt steeds vaker gepleit helemaal op de pinpas over te gaan. Een slecht idee. Zonder cash is het voor kinderen moeilijk te leren omgaan met geld. Een kind dat één euro zakgeld krijgt, kan het in een spaarpot doen, totdat hij genoeg heeft om er wat moois voor te kopen. Contant geld is aanschouwelijk. Betalen via de pinpas zou goed zijn omdat we zo het zwarte geld uitbannen. Er is zwart geld in omloop dat niet anti-maatschappelijk is, denk aan de klusjesman die wat timmerwerk komt verrichten. Dat bescheiden circuit vernietig je door contant geld af te schaffen. Als we alleen nog met pinpas betalen, zullen medische verzekeringen op een dag kunnen checken wie welke genotsmiddelen aanschaft. Drinkers en rokers zien dan hun premies stijgen. De individuele vrijheid van mensen met hun geld te doen wat ze willen, zonder dat dit traceerbaar is - binnen bepaalde marges natuurlijk - vind ik een groot goed in de maatschappij.”