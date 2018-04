Vier keer vaker ziekte van Lyme dan twintig jaar geleden

Onderzoeker Kees van den Wijngaard: "Voor een klein deel is die stijging misschien te verklaren door meer oplettendheid en een grotere bekendheid van de ziekte. Maar bij de vorige meting drie jaar geleden, ging het om 25.000 besmettingen per jaar en ik heb niet de indruk dat de aandacht voor Lyme sindsdien veel groter is geworden."

Meer teken in Nederland De belangrijkste oorzaak voor de toename is ecologisch, stelt de onderzoeker. De diertjes hebben het goed in Nederland. Er zijn meer gebieden waar teken graag leven en zich goed kunnen voortplanten, zoals bos met een vochtige bodemlaag. Het gaat ook goed met dieren waar de teek zich aan kan voeden, zoals reeën. Er zijn kortom meer teken in Nederland. "Als je nu het bos inloopt, dan is de kans groter dan twintig jaar geleden dat je een teek tegenkomt." Van de honderd beten, worden twee tot drie mensen ziek. Het bekendste symptoom is een rode ring of vlek op de plek van de beet. Zeker niet iedereen die gebeten wordt - jaarlijks gebeurt dat zo'n 1,3 miljoen keer - loopt de ziekte van Lyme op. Van de honderd beten, worden twee tot drie mensen ziek. Het bekendste symptoom is een rode ring of een vlek op de plek van de beet. Het aantal mensen dat de ziekte van Lyme oploopt na een tekenbeet is sterk gestegen, aldus het RIVM. © Archieffoto En ook na besmetting verschilt het ziektebeeld sterk. Het overgrote deel is er vanaf na een antibioticakuur. Zo'n 1000 tot 2500 mensen per jaar houden langer klachten, zoals chronische vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen. Van den Wijngaard: "Op die laatste groep richten we ons nu. Er is nog veel onderzoek nodig. Daarom roepen we iedereen die de diagnose van de ziekte van Lyme heeft gekregen, op zich te melden via tekenradar.nl. Door onderzoek bij verschillende patiënten hopen we erachter te komen wie risico loopt om chronische klachten te krijgen en wie niet."

Controleer je lichaam Ondertussen bekijken collega-onderzoekers hoe de tekenopmars gestopt kan worden. Eenvoudig is dat niet. Van den Wijngaardt: "In een afgebakend stuk als een tuin of een camping, kun je nog proberen het aantal teken te verminderen, maar in een bos gaat dat een stuk lastiger." Belangrijker is het daarom dat mensen goed opletten, stelt de RIVM-onderzoeker. "Controleer je lichaam na een wandeling op teken. Want over het algemeen geldt: hoe korter de teek op het lichaam zit, hoe minder kans hij heeft gehad de bacterie die Lyme veroorzaakt over te brengen."