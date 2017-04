Vier jaar cel voor hoogbejaarde vrouw die man doodstak

De rechters realiseren zich, zo blijkt uit het vonnis, dat zich op 10 januari 2015 in de Amsterdamse Watergraafsmeer een drama heeft voltrokken. Na 68 jaar samen te zijn geweest heeft de hoogbejaarde vrouw haar man met een mes uit de keuken neergestoken. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat niemand anders dan de vrouw zich in de woning heeft bevonden. Het onderzoek sluit ook uit dat de man zichzelf om het leven heeft gebracht.

Tijdens de rechtszaak heeft de vrouw volgens de rechters geen inzicht willen of kunnen geven in het motief om haar man te doden. Het blijft gissen. De man was volledig afhankelijk van de zorgen van de vrouw. Hij was al geruime tijd de woning niet uit geweest en bewoog zich ook in de woning moeizaam. “Het is voorstelbaar dat de verdachte het slachtoffer heeft omgebracht uit onmacht om hem te bieden wat hij nodig had, en uit onwil om daarvoor hulp van derden in te roepen. Maar het blijft speculatie,” zo staat in het vonnis.

Geen matiging De rechtbank ziet geen mogelijkheid om met die speculatie iets te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een matiging van de straf. De vrouw zal samen met haar kinderen en kleinkinderen het sterkst lijden onder het gemis van Evert, zo verwachten de rechters. Deze vorm van criminaliteit op zo'n hoge leeftijd is erg zeldzaam. De zeer hoge leeftijd van de vrouw en het ontbreken van een strafblad zorgen er wel voor dat de straf lager uit valt dan normaal gesproken voor dit delict wordt opgelegd. De rechters denken daarbij ook dat de tijd in de cel de vrouw zeer zwaar zal vallen. Er wordt gezocht naar een speciale plek met extra verzorging in een gevangenis.

