Vier jaar cel voor boekhouder die van kerkgeld seks met minderjarigen had

Tien jaar kon een 45-jarige boekhouder uit Den Haag bij de orthodox protestante Nebokerk grote bedragen afromen. Van het geld betaalde hij tientallen seks- en SM-sessies in hotels met een wisselende groep jonge prostituees, deels minderjarigen. Op zijn computer hield hij nauwkeurig alle afspraken en bedragen bij. In een dagboek schreef hij over zijn 'steeds destructievere seksverslaving' en zijn 'dwangmatige liegen'.

De eis van het Openbaar Ministerie was vijf jaar en tbs met voorwaarden. De rechtbank in Den Haag oordeelde gisteren milder met vier jaar, waarvan één voorwaardelijk en gedwongen behandeling voor verduistering van 435.000 euro, seksuele mishandeling van twee vrouwen en prostitutie met twee minderjarigen.

Volgens het OM is zijn hoofdslachtoffer een suïcidale, zwakbegaafde vrouw. De 22-jarige was minderjarig toen het misbruik begon. Hij ging haar opleiden tot slavin, alhoewel zij niet wist wat dat inhield. Het was het begin van een lange 'relatie' met frequente mishandelingen.

Ook moest zij voor de man 'kuikentjes regelen', jargon voor minderjarige meisjes. Als zij dat niet deed, werd de straf gemener. Dankzij zijn computer, hotel- en telefoongegevens kon het OM een jarenlang patroon van prostitutie vaststellen. De man manipuleerde jaartallen om te doen alsof het met volwassenen was gebeurd en bleef dwang of ongelijkheid ontkennen.

Duivelswerk

Zijn vrouw wist van de seksverslaving maar hoopte dat het over was. Later schreef zij in haar dagboek dat het 'duivelswerk' nog niet gedaan was. In zijn telefoon had zij namelijk de sekspraat van haar man en zijn vele prostituees en slachtoffers ontdekt. Toch zou zij geloven in de oprechtheid van zijn berouw.

Opvallend is hoeveel steun de dader kreeg. Ook van zijn vader, die bij de kerk de grootschalige fraude ging opbiechten. Ondertussen waren de slachtoffers kwetsbare jonge meisjes met schulden en andere problematiek. Eén had een IQ van vijftig, aldus het OM. De kerk hoopte op een financiële schikking en deed pas na een half jaar aangifte, toen de rechtszaak al begonnen was.

Van de rechtbank moet de boekhouder in behandeling vanwege zijn persoonlijkheidsstoornis en seksueel sadismestoornis. Ook moet hij de kerk terugbetalen en drie slachtoffers een schadevergoeding geven. De Nebokerk nam gisteren de telefoon niet op.